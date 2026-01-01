Pirotecnia deja perritos extraviados tras la llegada del Año Nuevo en Saltillo

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Pirotecnia deja perritos extraviados tras la llegada del Año Nuevo en Saltillo
    Vecinos y rescatistas difundieron en redes sociales imágenes de perros extraviados en distintos sectores de Saltillo tras los estruendos provocados por la pirotecnia durante la madrugada del 1 de enero. FOTO: REDES SOCIALES

Durante las celebraciones de Año Nuevo, el uso de pirotecnia provocó que decenas de perros escaparan de sus hogares en distintos puntos de la ciudad

La madrugada del 1 de enero no solo dejó detonaciones y reportes de incendios en distintos puntos de Saltillo, sino también decenas de publicaciones en redes sociales de personas que buscan a sus perros extraviados tras los estruendos provocados por la pirotecnia. En distintos sectores de la ciudad comenzaron a circular imágenes y mensajes con la esperanza de localizar a los animales que huyeron por el miedo.

De acuerdo con los reportes compartidos por vecinos y rescatistas, se habla de perros extraviados en puntos como Ricardo Flores Magón, Zona Centro, Colosio, Pastores, Fundadores, Jesús Cabello, Saltillo 2000, Cumbres, Tulipanes, Valle Verde y la zona cercana a la Central de Abastos, entre otras. Algunos de los animales fueron vistos aún con collar o correa, lo que evidenció que escaparon de sus hogares al asustarse por el ruido.

Algunos de los animales fueron localizados aún con collar o correa, lo que evidencia que huyeron de sus hogares debido al miedo generado por el ruido de los fuegos artificiales. FOTO: REDES SOCIALES

Entre los casos difundidos se encuentran una perrita pug llamada Mía, vista por última vez en la colonia Ricardo Flores Magón; Balto, extraviado en la calle Zaragoza; una perrita chihuahua en Fundadores; otra más en Valle Verde; así como varios perros localizados en zonas como Colosio, Mirasierra y Saltillo 2000. En algunos casos, los animales llegaron por sí solos a otros domicilios buscando refugio.

El director de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que para los animales la pirotecnia no representa un espectáculo, sino una amenaza directa. “Ellos no entienden qué está pasando; no tienen noción de que son fuegos artificiales”, dijo. Agregó que los sonidos y vibraciones generan altos niveles de estrés, ya que los animales son mucho más sensibles que las personas a este tipo de estímulos.

Autoridades de Medio Ambiente advirtieron que la pirotecnia representa una amenaza para los animales, ya que los sonidos y vibraciones pueden provocar conductas de riesgo. FOTO: REDES SOCIALES

Esa reacción, explicó, puede provocar conductas de riesgo. “Para ellos representa demasiado estrés, pueden lastimarse o reaccionar de manera agresiva, sobre todo cuando están en espacios reducidos o en situaciones de hacinamiento”, advirtió. Por ello, reiteró la importancia de la prevención y del resguardo responsable durante este tipo de celebraciones.

Algunos canes llegaron por sí solos a otros domicilios en busca de refugio, evidenciando el alto nivel de estrés que generan los fuegos artificiales en los animales. FOTO: REDES SOCIALES

Asimismo, asociaciones rescatistas informaron que actualmente en el Centro de Bienestar Animal se resguardan más de 30 perros que esperan una familia. “Si a alguien le interesa tener un animalito de compañía, que les va a dar mucho cariño y va a ser muy agradecido, en Bienestar Animal hay perritos en muy buenas condiciones”, expresó, al invitar a la ciudadanía a optar por la adopción responsable.

Autoridades y asociaciones rescatistas reiteraron el llamado a evitar el uso de pirotecnia y a reforzar medidas de protección para los animales durante celebraciones, a fin de prevenir extravíos y situaciones de riesgo. FOTO: REDES SOCIALES

Mientras tanto, rescatistas y ciudadanos continúan difundiendo información para lograr que los perros extraviados regresen a casa, al tiempo que reiteran el llamado a evitar la pirotecnia y a mantener medidas de protección para los animales durante celebraciones futuras.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

