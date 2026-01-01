Pirotecnia deja perritos extraviados tras la llegada del Año Nuevo en Saltillo

La madrugada del 1 de enero no solo dejó detonaciones y reportes de incendios en distintos puntos de Saltillo, sino también decenas de publicaciones en redes sociales de personas que buscan a sus perros extraviados tras los estruendos provocados por la pirotecnia. En distintos sectores de la ciudad comenzaron a circular imágenes y mensajes con la esperanza de localizar a los animales que huyeron por el miedo. TE PUEDE INTERESAR: Más de 2 mil espacios públicos fueron rehabilitados en Saltillo con la estrategia ‘Aquí Andamos’ De acuerdo con los reportes compartidos por vecinos y rescatistas, se habla de perros extraviados en puntos como Ricardo Flores Magón, Zona Centro, Colosio, Pastores, Fundadores, Jesús Cabello, Saltillo 2000, Cumbres, Tulipanes, Valle Verde y la zona cercana a la Central de Abastos, entre otras. Algunos de los animales fueron vistos aún con collar o correa, lo que evidenció que escaparon de sus hogares al asustarse por el ruido.

Entre los casos difundidos se encuentran una perrita pug llamada Mía, vista por última vez en la colonia Ricardo Flores Magón; Balto, extraviado en la calle Zaragoza; una perrita chihuahua en Fundadores; otra más en Valle Verde; así como varios perros localizados en zonas como Colosio, Mirasierra y Saltillo 2000. En algunos casos, los animales llegaron por sí solos a otros domicilios buscando refugio. El director de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que para los animales la pirotecnia no representa un espectáculo, sino una amenaza directa. “Ellos no entienden qué está pasando; no tienen noción de que son fuegos artificiales”, dijo. Agregó que los sonidos y vibraciones generan altos niveles de estrés, ya que los animales son mucho más sensibles que las personas a este tipo de estímulos.

Esa reacción, explicó, puede provocar conductas de riesgo. “Para ellos representa demasiado estrés, pueden lastimarse o reaccionar de manera agresiva, sobre todo cuando están en espacios reducidos o en situaciones de hacinamiento”, advirtió. Por ello, reiteró la importancia de la prevención y del resguardo responsable durante este tipo de celebraciones.

Asimismo, asociaciones rescatistas informaron que actualmente en el Centro de Bienestar Animal se resguardan más de 30 perros que esperan una familia. “Si a alguien le interesa tener un animalito de compañía, que les va a dar mucho cariño y va a ser muy agradecido, en Bienestar Animal hay perritos en muy buenas condiciones”, expresó, al invitar a la ciudadanía a optar por la adopción responsable.