Conductor fallece en choque frontal sobre carretera a Derramadero

El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas, a la altura del ejido Derramadero. Presuntamente, el conductor de un vehículo Dodge Stratus perdió el control e invadió el carril contrario, para después chocar de frente contra una camioneta de transporte de personal.

En Saltillo , un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras un choque frontal registrado sobre la carretera estatal a Derramadero, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad.

Debido a la fuerza del encontronazo, el conductor del automóvil quedó prensado entre los fierros de la unidad y perdió la vida prácticamente de manera instantánea en el lugar.

Dos pasajeros que viajaban en la van resultaron lesionados. Paramédicos acudieron para brindarles atención y posteriormente trasladarlos a un hospital de la localidad para su valoración médica.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad arribaron al sitio para acordonar el área y tomar conocimiento del accidente, mientras personal de rescate realizaba maniobras para liberar el cuerpo del fallecido.

La circulación permaneció parcialmente cerrada durante varias horas, mientras agentes periciales de la Fiscalía General del Estado realizaban diligencias y peritajes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.