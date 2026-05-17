Muere joven tras caer de motocicleta y ser atropellada en La Vaquería

El accidente ocurrió alrededor de las 22:45 horas. De acuerdo con los primeros reportes, la joven, identificada como Brenda Jaqueline, viajaba como acompañante en una motocicleta cuando presuntamente las fuertes ráfagas de viento provocaron que cayera sobre la carpeta asfáltica.

Una joven de 20 años perdió la vida la noche del sábado luego de caer de una motocicleta y ser atropellada por una camioneta sobre la carretera antigua a General Cepeda , a la altura del ejido San Juan de la Vaquería.

Tras quedar en medio de la vialidad, una camioneta Mazda CX-5 que circulaba con dirección a Derramadero no logró detenerse a tiempo y terminó atropellándola.

Según los reportes, el conductor intentó esquivarla al verla sobre el camino, pero terminó impactándola con el costado derecho de la unidad.

Testigos del accidente realizaron el reporte al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Paramédicos de Bomberos de la estación Derramadero brindaron atención a la joven, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La circulación en la carretera fue cerrada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias y el peritaje correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

En cuanto a los conductores involucrados, ambos quedaron detenidos y el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.