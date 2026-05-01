Hombre muere atragantado con pollo, en Saltillo

Un adulto mayor perdió la vida ante la mirada de su familia, quienes lo acompañaban en la comida en su casa de la colonia la Hibernia.

El reporte fue hecho cerca de las 4:30 de la tarde por su propia familia al sistema de emergencias 911. Entre gritos y crisis nerviosa pidieron ayuda al ver cómo Manuel N., de 64 años de edad, se asfixiaba con un pedazo de pollo. Durante la llamada de emergencia, intentaron salvarlo siguiendo las indicaciones de una radio operadora donde le aplicaron maniobras para liberar la vía aérea.

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A pesar de los intentos desesperados de familiares, el objeto nunca pudo ser extraído. Cuando paramédicos de Cruz Roja llegaron al domicilio, ya no había nada qué hacer: el hombre ya no tenía signos vitales. La familia, destrozada y fuera de sí, no pudo dar más información y salieron a la calle solo para lamentar su mala experiencia.

Personal de Fiscalía General del Estado (FGE) procedió con el levantamiento del cuerpo y ordenaron llevarlo al servicio médico forense, (Semefo) para autopsia de ley.