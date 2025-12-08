Saltillo: Amplían horarios de operativos antialcohol tras accidentes del fin de semana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que reforzará los operativos antialcohol durante todo diciembre a raíz de los accidentes registrados este fin de semana. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que los filtros funcionarán de 6 de la tarde a 6 de la mañana, de lunes a domingo, con el objetivo de disminuir incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Mencionó que los casos más recientes ocurrieron en un punto de revisión de Venustiano Carranza y sobre LEA, frente al gimnasio municipal. “En estos últimos accidentes, pues desgraciadamente ha habido pérdidas humanas”, comentó al señalar que los filtros se mantendrán activos de manera permanente.

Afirmó que las autoridades aplicarán sanciones a quienes conduzcan en estado de ebriedad, aunque insistió en un llamado a la prevención. “Vamos a poner mano dura, pero también hacemos un llamado a los padres de familia”, dijo, al pedir que se tomen precauciones durante las reuniones de fin de año.

Sobre las multas, el comisario explicó que conducir en ebriedad incompleta implica sanciones de entre 9 mil y 9 mil 500 pesos, mientras que la embriaguez completa alcanza los 19 mil pesos. Agregó que los reportes suelen incrementarse los jueves, viernes, sábados y domingos debido al aumento de convivencias decembrinas.

También refirió que recientemente un conductor se quedó dormido y chocó contra los trafitambos colocados en un filtro, sin dejar personas lesionadas. Según dijo, el incidente muestra que cualquier persona está expuesta a un percance de este tipo.

Garza Félix exhortó a la ciudadanía a moderar el consumo de alcohol, designar un conductor o utilizar transporte público o de plataforma. “Cada quien pone nuestro granito de arena para prevenir accidentes”, dijo.

Los operativos se concentrarán en las vialidades donde se han detectado más incidentes: Otilio González, Arizpe de la Maza, LEA, Venustiano Carranza y Pedro Figueroa, según informó la corporación.