Confirma Fiscalía: se quita la vida hombre tras agredir a su pareja en Ramos Arizpe

Una disputa doméstica en Ramos Arizpe derivó en la muerte de un hombre de 53 años, identificado como Everardo “N”, quien falleció la madrugada de este domingo en el Hospital General de Saltillo. De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre se habría disparado con un arma de fuego tras un presunto episodio de violencia contra su pareja.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó conocimiento de los hechos alrededor de la 01:30 horas, luego de recibir el reporte por parte del personal del hospital.

TE PUEDE INTERESAR: Pierde la vida en el hospital tras autolesionarse con arma de fuego en Ramos Arizpe

El incidente ocurrió el sábado 8 de noviembre en el domicilio ubicado en Calle Independencia #2148, en la colonia Blanca Esthela, donde el hombre fue encontrado con lesiones graves.

Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de emergencia tras detectar una herida de arma de fuego con entrada en la zona submentoniana y salida por la región frontal, lo que apuntaba a una lesión autoinfligida.