Confirma Fiscalía: se quita la vida hombre tras agredir a su pareja en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Confirma Fiscalía: se quita la vida hombre tras agredir a su pareja en Ramos Arizpe
    Se confirmó el deceso de la persona oficialmente a las 01:15 horas, en el Hospital General de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El deceso de Everardo “N” fue confirmado en el Hospital General de Saltillo luego de ser trasladado por paramédicos

Una disputa doméstica en Ramos Arizpe derivó en la muerte de un hombre de 53 años, identificado como Everardo “N”, quien falleció la madrugada de este domingo en el Hospital General de Saltillo. De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre se habría disparado con un arma de fuego tras un presunto episodio de violencia contra su pareja.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó conocimiento de los hechos alrededor de la 01:30 horas, luego de recibir el reporte por parte del personal del hospital.

El incidente ocurrió el sábado 8 de noviembre en el domicilio ubicado en Calle Independencia #2148, en la colonia Blanca Esthela, donde el hombre fue encontrado con lesiones graves.

Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron de emergencia tras detectar una herida de arma de fuego con entrada en la zona submentoniana y salida por la región frontal, lo que apuntaba a una lesión autoinfligida.

Diana Sofía, hija del fallecido, brindó información relevante a las autoridades e indicó que su padre había discutido previamente con su pareja, identificada como Linda Cázares, antes de realizarse el disparo.

De acuerdo con la médica de guardia, a las 01:07 horas los familiares notificaron que el paciente ya no presentaba signos vitales, confirmándose el deceso oficialmente a las 01:15 horas. Además de la lesión por arma de fuego, el reporte médico detalló una fractura nasal y una herida en la región traqueal.

La AIC clasificó el caso como muerte por herida de arma de fuego, con conclusión de suicidio, y procedió a las diligencias correspondientes, así como al traslado del cuerpo.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

