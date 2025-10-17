Van de nuevo a audiencia regidor de Ramos Arizpe y su hermana acusados de golpear a mujer

El regidor de Ramos Arizpe, Rudy Nieto Velázquez, y su hermana Claudia Nieto acudieron este viernes a una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo para escuchar la acusación de una exempleada del partido UDC, quien desde hace dos años los acusó de haberla agredido física y verbalmente.

La denuncia que originó el caso se registró en junio de 2023, cuando, de acuerdo con la víctima, Yoila “N”, el regidor fungió como autor intelectual del ataque que se empleó por parte de su hermana y que se llevó a cabo a las afueras de las oficinas del partido Unidad Democrática de Coahuila, ubicadas en Tamaulipas 213 de la colonia República de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López

Según la denuncia, la víctima fue extraída de su lugar de trabajo luego de que Rudy Nieto le pidiera “un momentito” para salir, y al instante de abandonar el inmueble, Claudia Nieto le propinó una serie de golpes intencionales que le ocasionaron heridas en la región cervical y en la cintura.

En el testimonio, la víctima sugiere que el regidor es el autor intelectual, toda vez que, además de extraerla de su lugar, evitó que la gente parara la situación y, por el contrario, incitó a que su hermana continuara propinándole golpes.