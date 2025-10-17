Van de nuevo a audiencia regidor de Ramos Arizpe y su hermana acusados de golpear a mujer

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Van de nuevo a audiencia regidor de Ramos Arizpe y su hermana acusados de golpear a mujer
    El regidor Rudy Nieto Velázquez y su hermana Claudia Nieto acudieron a la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo. FOTO: ARMANDO RÍOS/ VANGUARDIA

Rudy Nieto mantiene su regiduría por el partido UDC pese a denuncia por agresión; abogado cuestiona su permanencia en el cargo

El regidor de Ramos Arizpe, Rudy Nieto Velázquez, y su hermana Claudia Nieto acudieron este viernes a una nueva audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo para escuchar la acusación de una exempleada del partido UDC, quien desde hace dos años los acusó de haberla agredido física y verbalmente.

La denuncia que originó el caso se registró en junio de 2023, cuando, de acuerdo con la víctima, Yoila “N”, el regidor fungió como autor intelectual del ataque que se empleó por parte de su hermana y que se llevó a cabo a las afueras de las oficinas del partido Unidad Democrática de Coahuila, ubicadas en Tamaulipas 213 de la colonia República de Saltillo.

Según la denuncia, la víctima fue extraída de su lugar de trabajo luego de que Rudy Nieto le pidiera “un momentito” para salir, y al instante de abandonar el inmueble, Claudia Nieto le propinó una serie de golpes intencionales que le ocasionaron heridas en la región cervical y en la cintura.

En el testimonio, la víctima sugiere que el regidor es el autor intelectual, toda vez que, además de extraerla de su lugar, evitó que la gente parara la situación y, por el contrario, incitó a que su hermana continuara propinándole golpes.

$!La exempleada del partido UDC acusó a los hermanos Nieto de agresión física y verbal hace dos años.
La exempleada del partido UDC acusó a los hermanos Nieto de agresión física y verbal hace dos años. FOTO: ARMANDO RÍOS/ VANGUARDIA

“Rudy le gritaba a la gente que quería intervenir para evitar que Claudia siguiera golpeando a la víctima, diciendo: ‘No se metan. Dejen que le parta su madre. Dale en su madre, nadie se meta, chíngatela como te dije’”, dice el testimonio de Yoila “N”.

El caso, que tiene dos años bajo investigación de la Fiscalía, tuvo un nuevo retraso en esta cita, donde los hermanos Nieto Velázquez escucharían la acusación completa, al diferirse la audiencia para el siguiente día 4 de diciembre.

Sin embargo, al respecto del caso, el titular del Foro de Abogados Profesionales de Saltillo, Xavier Laureano, cuestionó que, a pesar de la denuncia y de que el caso ha seguido su curso, Rudy Nieto continúa gozando de una regiduría en el cabildo de Ramos Arizpe, que logró firmando los compromisos 10 de 10 para erradicar la violencia contra las mujeres y los niños.

“¿Cómo es posible que este sujeto sea regidor? ¿Cómo puede ser que un agresor de mujeres esté en un puesto de ese tipo?”, dijo Laureano.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

