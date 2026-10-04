Congreso de Matlachinas cierra con cerca de 280 danzantes en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Congreso de Matlachinas cierra con cerca de 280 danzantes en Saltillo
    “Es un apostolado muy importante para nuestras comunidades y nuestras familias”, expressaron las integrantes de uno de los grupos de Monclova. HÉCTOR GARCÍA

Mujeres de 27 agrupaciones participaron en la segunda edición; la organización reporta 90 asistentes más que el año anterior

El Congreso de Matlachinas cerró este domingo su segunda edición en la Parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, en Saltillo, con la participación de 279 danzantes pertenecientes a 27 agrupaciones de 14 ciudades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informó Nancy Dávila, integrante de la organización.

La convocatoria estuvo dirigida a danzas de mujeres católicas vinculadas a parroquias de sus comunidades y registró un crecimiento respecto a la primera edición. “Son como 90 más”, señaló Dávila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/obispo-de-saltillo-llama-a-reconstruir-tejido-social-y-atender-la-violencia-desde-su-origen-BI23909594

Bajo el lema “Una tilma, un corazón, una misión”, las actividades comenzaron el viernes y concluyeron este domingo con una celebración presidida por el obispo de Saltillo, Hilario González García.

TRES DÍAS DE ENCUENTRO

El congreso incluyó un recorrido por el Centro Histórico, visitas a museos y a la Catedral de Santiago, celebraciones religiosas, conferencias y espacios de convivencia. Uno de los elementos centrales fue la tilma intercontinental guadalupana, que, explicó Dávila, recorre ciudades, parroquias y comunidades rumbo a la conmemoración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

$!La tilma intercontinental guadalupana fue uno de los elementos centrales del encuentro, rumbo a los 500 años de las apariciones.
La tilma intercontinental guadalupana fue uno de los elementos centrales del encuentro, rumbo a los 500 años de las apariciones. HÉCTOR GARCÍA

La organizadora señaló que el lema buscó representar a las distintas danzas como hilos que, pese a sus diferencias, forman parte de un mismo tejido. “Todas diferentes, pero traemos esto que nos unifica, porque formamos una danza; entre todas formamos una sola danza”, expresó.

También participó monseñor Eduardo Chávez, de la Basílica de Guadalupe y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, quien impartió contenidos sobre el acontecimiento guadalupano. La peregrinación prevista para este domingo fue modificada y las danzantes realizaron sus actividades en la Parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, donde participaron en la misa y danzaron frente al altar.

MUJERES GANAN PRESENCIA EN LAS DANZAS

Para las participantes, el encuentro permitió dimensionar el crecimiento de las mujeres dentro de una expresión religiosa vigente en distintas comunidades.

$!Cerca de 280 danzantes de 27 agrupaciones participaron en la segunda edición del Congreso de Matlachinas en Saltillo.
Cerca de 280 danzantes de 27 agrupaciones participaron en la segunda edición del Congreso de Matlachinas en Saltillo. ARMANDO CASTILLA

Imelda Vera, integrante de Danzantes de María del Santuario de Guadalupe de Monclova, comenzó a bailar en 2018 y pertenece a una agrupación de aproximadamente 40 integrantes. Consideró que la presencia femenina “ha aumentado muchísimo y somos cada vez más fuertes en esta representación. Es un apostolado, es un apostolado muy importante para nuestras comunidades y nuestras familias”, expresó.

$!“Es llevar la fe, es llevar el movimiento haciendo una oración con los pies, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu”, dijeron.
“Es llevar la fe, es llevar el movimiento haciendo una oración con los pies, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu”, dijeron. HÉCTOR GARCÍA

Desde Torreón llegó Norma Delgado, de la Danza de Todos los Santos. Aunque se trató de la segunda edición, fue su primera participación. “Es llevar la fe, es llevar el movimiento haciendo una oración con los pies, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu”, explicó. Destacó las actividades formativas y la oportunidad de profundizar en el significado de la devoción guadalupana. “Me voy con un corazón muy lleno, me voy con un corazón muy agradecido y, para el próximo, voy a volver”, dijo.

BUSCAN A MÁS DANZAS DE MUJERES

La organización lleva más de dos años tratando de localizar agrupaciones femeninas para ampliar la convocatoria. Dávila reconoció que no existe una vía sencilla para identificar a todas las danzas vinculadas a parroquias de la región, por lo que buena parte del crecimiento ha ocurrido mediante recomendaciones entre las propias participantes. Recordó el caso de una agrupación que se enteró del congreso durante un velorio y después se comunicó con las organizadoras.

$!Las participantes destacaron el crecimiento de la presencia femenina en las danzas católicas de la región.
Las participantes destacaron el crecimiento de la presencia femenina en las danzas católicas de la región. HÉCTOR GARCÍA

Con las dos ediciones, señaló, han logrado conformar un directorio más amplio, aunque varias agrupaciones no pudieron acudir este año por compromisos en sus parroquias. La fecha del encuentro también tuvo que ajustarse para facilitar la participación de agrupaciones de otras entidades.

Para una próxima edición aún no hay decisión. Dávila explicó que las participantes analizan si realizar nuevamente el congreso o efectuar una visita conjunta a la Basílica de Guadalupe con motivo de su próximo aniversario.

$!El obispo de Saltillo, Hilario González García, presidió la celebración con la que concluyó el congreso este domingo.
El obispo de Saltillo, Hilario González García, presidió la celebración con la que concluyó el congreso este domingo. HÉCTOR GARCÍA

Para las participantes, el encuentro no termina únicamente con la danza. Vera la define como un apostolado; Delgado, como una oración hecha con el cuerpo. Y para la organización, reunir a mujeres de distintas ciudades bajo un mismo encuentro es parte del sentido que buscaron darle: diferentes danzas y diferentes comunidades reunidas, por unos días, como una sola.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Danza
Matlachines
Religión

Localizaciones


Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Regalo. Amaia Montero retomó su lugar como vocalista de La Oreja de Van Gogh y prepara su regreso a los escenarios mexicanos.

¡México, nos vemos en 2027! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 14: (L-R) Tom Cruise and Alejandro González Iñárritu attend CinemaCon 2026 - Warner Bros. Pictures invites you to “The Big Picture” a special presentation of its upcoming slate at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 14, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Steffy/Getty Images for CinemaCon)

‘Digger’: Iñárritu y Tom Cruise, una dupla que nació hace siete años
Tarik Skubal encabezó el triunfo de Dodgers sobre Braves al permitir sólo una carrera en seis entradas del Juego 1 de la Serie Divisional.

Dodgers vence 5-3 a Braves y pega primero en la Serie Divisional de MLB