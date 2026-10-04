Congreso de Matlachinas cierra con cerca de 280 danzantes en Saltillo

El Congreso de Matlachinas cerró este domingo su segunda edición en la Parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, en Saltillo, con la participación de 279 danzantes pertenecientes a 27 agrupaciones de 14 ciudades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, informó Nancy Dávila, integrante de la organización. La convocatoria estuvo dirigida a danzas de mujeres católicas vinculadas a parroquias de sus comunidades y registró un crecimiento respecto a la primera edición. “Son como 90 más”, señaló Dávila.

Bajo el lema “Una tilma, un corazón, una misión”, las actividades comenzaron el viernes y concluyeron este domingo con una celebración presidida por el obispo de Saltillo, Hilario González García. TRES DÍAS DE ENCUENTRO El congreso incluyó un recorrido por el Centro Histórico, visitas a museos y a la Catedral de Santiago, celebraciones religiosas, conferencias y espacios de convivencia. Uno de los elementos centrales fue la tilma intercontinental guadalupana, que, explicó Dávila, recorre ciudades, parroquias y comunidades rumbo a la conmemoración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

La organizadora señaló que el lema buscó representar a las distintas danzas como hilos que, pese a sus diferencias, forman parte de un mismo tejido. “Todas diferentes, pero traemos esto que nos unifica, porque formamos una danza; entre todas formamos una sola danza”, expresó. También participó monseñor Eduardo Chávez, de la Basílica de Guadalupe y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, quien impartió contenidos sobre el acontecimiento guadalupano. La peregrinación prevista para este domingo fue modificada y las danzantes realizaron sus actividades en la Parroquia Santa María Reina de los Apóstoles, donde participaron en la misa y danzaron frente al altar. MUJERES GANAN PRESENCIA EN LAS DANZAS Para las participantes, el encuentro permitió dimensionar el crecimiento de las mujeres dentro de una expresión religiosa vigente en distintas comunidades.

Imelda Vera, integrante de Danzantes de María del Santuario de Guadalupe de Monclova, comenzó a bailar en 2018 y pertenece a una agrupación de aproximadamente 40 integrantes. Consideró que la presencia femenina “ha aumentado muchísimo y somos cada vez más fuertes en esta representación. Es un apostolado, es un apostolado muy importante para nuestras comunidades y nuestras familias”, expresó.

Desde Torreón llegó Norma Delgado, de la Danza de Todos los Santos. Aunque se trató de la segunda edición, fue su primera participación. “Es llevar la fe, es llevar el movimiento haciendo una oración con los pies, con el cuerpo, con la mente, con el espíritu”, explicó. Destacó las actividades formativas y la oportunidad de profundizar en el significado de la devoción guadalupana. “Me voy con un corazón muy lleno, me voy con un corazón muy agradecido y, para el próximo, voy a volver”, dijo. BUSCAN A MÁS DANZAS DE MUJERES La organización lleva más de dos años tratando de localizar agrupaciones femeninas para ampliar la convocatoria. Dávila reconoció que no existe una vía sencilla para identificar a todas las danzas vinculadas a parroquias de la región, por lo que buena parte del crecimiento ha ocurrido mediante recomendaciones entre las propias participantes. Recordó el caso de una agrupación que se enteró del congreso durante un velorio y después se comunicó con las organizadoras.

Con las dos ediciones, señaló, han logrado conformar un directorio más amplio, aunque varias agrupaciones no pudieron acudir este año por compromisos en sus parroquias. La fecha del encuentro también tuvo que ajustarse para facilitar la participación de agrupaciones de otras entidades. Para una próxima edición aún no hay decisión. Dávila explicó que las participantes analizan si realizar nuevamente el congreso o efectuar una visita conjunta a la Basílica de Guadalupe con motivo de su próximo aniversario.

Para las participantes, el encuentro no termina únicamente con la danza. Vera la define como un apostolado; Delgado, como una oración hecha con el cuerpo. Y para la organización, reunir a mujeres de distintas ciudades bajo un mismo encuentro es parte del sentido que buscaron darle: diferentes danzas y diferentes comunidades reunidas, por unos días, como una sola.

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