Saltillo: Peregrinación juvenil a la Virgen busca reconectar a jóvenes con la Iglesia

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Saltillo: Peregrinación juvenil a la Virgen busca reconectar a jóvenes con la Iglesia
    Jóvenes católicos participaron el evento de devoción por la Virgen de Guadalupe. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

Integrantes de Jornadas de Vida Cristiana realizaron una peregrinación para agradecer el año de servicio y pedir por la juventud afectada por adicciones y depresión

Jóvenes saltillenses ofrecieron este sábado una peregrinación a la Virgen de Guadalupe para agradecer y pedir por la juventud, que atraviesa problemas de salud mental, adicciones y alejamiento de la Iglesia.

El Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana realizó la ofrenda desde la Plaza de la Nueva Tlaxcala hacia la Iglesia del Santuario de Guadalupe en la Zona Centro.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final

$!Peregrinos muestran actos de entrega y agradecimiento durante la jornada religiosa.
Peregrinos muestran actos de entrega y agradecimiento durante la jornada religiosa. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

“Pertenecemos a un movimiento que es dedicado a María, cada año hacemos esta peregrinación agradeciéndole por el año de servicio que tuvimos para evangelizar a los jóvenes.

“Pedimos por el alejamiento del joven después de la pandemia. Nosotros somos un movimiento que tiene 47 años en la ciudad, entonces después de la pandemia pues sí hemos visto que la cantidad de jóvenes ha disminuido, entonces para nosotros es ese trabajo de seguir insistiendo”, expuso Debanhi Galván, integrante del Movimiento.

Narró que el grupo tiene seis apostolados que trabajan con distintos ámbitos de la juventud como quienes viven con adiciones, un coro y mujeres privadas de su libertad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: En duda presupuesto para Inventario de Emisiones y Estaciones de Monitoreo

“Las chicas de la penitenciaría están lejos de su familia, porque muchas ni son de aquí de Saltillo, las traen de otras ciudades y están lejos de su familia.

$!Participantes avanzan hacia el Santuario de Guadalupe en una jornada de oración y agradecimiento.
Participantes avanzan hacia el Santuario de Guadalupe en una jornada de oración y agradecimiento. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

“Los chavos de La Granja (centro de rehabilitación), hay como 60 muchachos y el que nosotros vayamos cada domingo y les hagamos un día diferente, para ellos es de mucha ayuda”, narró la joven..

Para Galván Mena, el individualismo que derivó de la propia cuarentena por la COVID-19 ha influido en que la juventud se haya ido alejando de la Iglesia.

MUESTRAN DEVOCIÓN DE RODILLAS

Eduardo Peña Camacho, también integrante del Movimiento, narró haber hecho un tramo de la peregrinación de rodillas, devoción que aprendió en su casa a través de su abuela.

$!Las muestras de devoción juvenil fueron lo común en el evento religioso.
Las muestras de devoción juvenil fueron lo común en el evento religioso. FOTO: VANGUARDIA/FRANCISCO MUÑIZ

“Busco seguir con ese legado, seguir con esa tradición, pero más que nada es un legado y continuar siendo consciente de que pues estamos agradecidos hoy en día por todo lo que se nos brinda.

“Sabemos de que todo esto siempre es por intercesión de la Virgen María así que pues el día de hoy también así por devoción venimos y damos gracias y entregamos más que nada también es un sacrificio”, dijo.

Temas


Día De La Virgen De Guadalupe
Virgen De Guadalupe
Celebraciones

Localizaciones


Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo