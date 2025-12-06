Saltillo: Peregrinación juvenil a la Virgen busca reconectar a jóvenes con la Iglesia

Jóvenes saltillenses ofrecieron este sábado una peregrinación a la Virgen de Guadalupe para agradecer y pedir por la juventud, que atraviesa problemas de salud mental, adicciones y alejamiento de la Iglesia. El Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana realizó la ofrenda desde la Plaza de la Nueva Tlaxcala hacia la Iglesia del Santuario de Guadalupe en la Zona Centro. TE PUEDE INTERESAR: Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final

“Pertenecemos a un movimiento que es dedicado a María, cada año hacemos esta peregrinación agradeciéndole por el año de servicio que tuvimos para evangelizar a los jóvenes. “Pedimos por el alejamiento del joven después de la pandemia. Nosotros somos un movimiento que tiene 47 años en la ciudad, entonces después de la pandemia pues sí hemos visto que la cantidad de jóvenes ha disminuido, entonces para nosotros es ese trabajo de seguir insistiendo”, expuso Debanhi Galván, integrante del Movimiento. Narró que el grupo tiene seis apostolados que trabajan con distintos ámbitos de la juventud como quienes viven con adiciones, un coro y mujeres privadas de su libertad. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: En duda presupuesto para Inventario de Emisiones y Estaciones de Monitoreo “Las chicas de la penitenciaría están lejos de su familia, porque muchas ni son de aquí de Saltillo, las traen de otras ciudades y están lejos de su familia.

“Los chavos de La Granja (centro de rehabilitación), hay como 60 muchachos y el que nosotros vayamos cada domingo y les hagamos un día diferente, para ellos es de mucha ayuda”, narró la joven.. Para Galván Mena, el individualismo que derivó de la propia cuarentena por la COVID-19 ha influido en que la juventud se haya ido alejando de la Iglesia. MUESTRAN DEVOCIÓN DE RODILLAS Eduardo Peña Camacho, también integrante del Movimiento, narró haber hecho un tramo de la peregrinación de rodillas, devoción que aprendió en su casa a través de su abuela.