Continúa la rehabilitación de vialidades y limpia de callejones en colonias de Saltillo

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    Continúa la rehabilitación de vialidades y limpia de callejones en colonias de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González destacó que los trabajos de mantenimiento buscan mejorar la movilidad y las condiciones de los espacios públicos. CORTESÍA

El programa Aquí Andamos atendió daños en el pavimento de San José Oriente y retiró basura y maleza en callejones de la colonia Morelos

El Ayuntamiento de Saltillo mantiene los trabajos de rehabilitación de pavimento y limpieza profunda en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, así como recuperar espacios públicos.

Como parte de estas acciones, brigadas del programa municipal Aquí Andamos intervinieron tramos deteriorados de la calle Emiliano Zapata, en la colonia San José Oriente, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la avenida Loma Alta.

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$!Brigadas de Aquí Andamos rehabilitaron tramos dañados de la calle Emiliano Zapata, en la colonia San José Oriente.
Brigadas de Aquí Andamos rehabilitaron tramos dañados de la calle Emiliano Zapata, en la colonia San José Oriente. CORTESÍA

Los trabajos se enfocaron en reparar las áreas dañadas de la carpeta asfáltica para facilitar la circulación de automovilistas y mejorar las condiciones de tránsito para las familias que utilizan diariamente esta vialidad.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores forman parte de las acciones para atender las necesidades de los diferentes sectores de Saltillo y mantener las calles en mejores condiciones.

“Junto con el gobernador Manolo Jiménez, atendemos las necesidades de nuestras familias y mejoramos las calles en todos los sectores de la ciudad”, afirmó.

$!En la colonia Morelos, cuadrillas municipales retiraron basura, maleza y desechos acumulados en distintos callejones.
En la colonia Morelos, cuadrillas municipales retiraron basura, maleza y desechos acumulados en distintos callejones. CORTESÍA

De manera simultánea, el Gobierno Municipal reforzó las jornadas de limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, donde las cuadrillas retiraron basura, maleza y otros desechos acumulados.

Las labores se concentraron en los espacios ubicados entre las calles 22, 24, 15 y 13, con la finalidad de mejorar las condiciones de limpieza y recuperar estos puntos para el uso cotidiano de los habitantes.

Con estas intervenciones, el Municipio busca atender tanto el deterioro de la infraestructura vial como la acumulación de residuos en espacios públicos de las colonias.

$!Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, donde retiraron residuos y maleza acumulados entre varias calles.
Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, donde retiraron residuos y maleza acumulados entre varias calles. CORTESÍA

¿Cómo reportar servicios públicos en Saltillo?

El alcalde recordó que las y los habitantes pueden solicitar atención para problemas relacionados con los servicios públicos municipales mediante el asistente virtual Saltillo Fácil.

Para realizar reportes, la ciudadanía puede comunicarse al número 844-160-08-08, a través del cual se reciben solicitudes para canalizarlas a las áreas correspondientes.

El Ayuntamiento llamó a la población a utilizar esta herramienta para informar sobre desperfectos y necesidades de mantenimiento en sus colonias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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