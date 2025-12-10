Controlan incendio en domicilio de Saltillo provocado por cortocircuito en carpintería

Una movilización por parte del personal de emergencias del Cuerpo de Bomberos se realizó la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado en las calles Consejo de Guerra y Constitución, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: atropellan a perrito y se desata debate sobre responsabilidad vial y tenencia de mascotas

El reporte fue realizado por vecinos que observaron humo en la parte trasera de la vivienda. El fuego, según los propietarios, se originó debido a un corto circuito en un tejabán habilitado como carpintería, donde se registraron daños materiales. Por fortuna, autoridades informaron que no hubo personas lesionadas. Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y controlaron las llamas en pocos minutos, lo que impidió que el incendio se extendiera a otras áreas de la vivienda o a propiedades cercanas.