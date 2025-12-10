Controlan incendio en domicilio de Saltillo provocado por cortocircuito en carpintería

Saltillo
/ 10 diciembre 2025
    Controlan incendio en domicilio de Saltillo provocado por cortocircuito en carpintería
    Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron aL domicilio en las calles Consejo de Guerra y Constitución. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un cortocircuito en un tejabán habilitado como carpintería provocó un incendio en la colonia Tierra y Libertad

Una movilización por parte del personal de emergencias del Cuerpo de Bomberos se realizó la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado en las calles Consejo de Guerra y Constitución, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de Saltillo.

$!Vecinos alertaron a las autoridades tras observar humo en la vivienda.
Vecinos alertaron a las autoridades tras observar humo en la vivienda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El reporte fue realizado por vecinos que observaron humo en la parte trasera de la vivienda. El fuego, según los propietarios, se originó debido a un corto circuito en un tejabán habilitado como carpintería, donde se registraron daños materiales. Por fortuna, autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y controlaron las llamas en pocos minutos, lo que impidió que el incendio se extendiera a otras áreas de la vivienda o a propiedades cercanas.

$!Los bomberos realizaron labores de enfriamiento y retiraron objetos dañados para evitar riesgos adicionales.
Los bomberos realizaron labores de enfriamiento y retiraron objetos dañados para evitar riesgos adicionales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Se realizaron labores de enfriamiento, se revisó el área afectada para descartar riesgos adicionales y se retiraron objetos dañados por el fuego; ahí vivía Juan “N”, de 55 años.

Se informó que pudo ser un perro quien, al jugar con una extensión, provocó el cortocircuito que probablemente causó el incendio.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

