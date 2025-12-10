Controlan incendio en domicilio de Saltillo provocado por cortocircuito en carpintería
Un cortocircuito en un tejabán habilitado como carpintería provocó un incendio en la colonia Tierra y Libertad
Una movilización por parte del personal de emergencias del Cuerpo de Bomberos se realizó la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado en las calles Consejo de Guerra y Constitución, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de Saltillo.
El reporte fue realizado por vecinos que observaron humo en la parte trasera de la vivienda. El fuego, según los propietarios, se originó debido a un corto circuito en un tejabán habilitado como carpintería, donde se registraron daños materiales. Por fortuna, autoridades informaron que no hubo personas lesionadas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y controlaron las llamas en pocos minutos, lo que impidió que el incendio se extendiera a otras áreas de la vivienda o a propiedades cercanas.
Se realizaron labores de enfriamiento, se revisó el área afectada para descartar riesgos adicionales y se retiraron objetos dañados por el fuego; ahí vivía Juan “N”, de 55 años.
Se informó que pudo ser un perro quien, al jugar con una extensión, provocó el cortocircuito que probablemente causó el incendio.