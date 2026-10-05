Saltillo recibe a jóvenes artistas de todo Coahuila; inauguran Festival Arte y Cultura CECyTE-EMSaD 2026

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    Saltillo recibe a jóvenes artistas de todo Coahuila; inauguran Festival Arte y Cultura CECyTE-EMSaD 2026
    Más de 200 jóvenes participan en la etapa estatal del Festival Arte y Cultura del CECyTE y EMSaD Coahuila 2026. CORTESÍA

Estudiantes de 20 municipios representan a las distintas regiones en esta competencia cultural

Con la participación de más de 200 estudiantes de las distintas regiones de Coahuila, se llevó a cabo en Saltillo la etapa estatal del Festival Arte y Cultura del CECyTE y EMSaD Coahuila 2026, donde el alcalde Javier Díaz González destacó el papel de la juventud en la construcción y desarrollo de la comunidad.

Durante la declaratoria inaugural, y acompañado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el edil señaló que una ciudad también se construye mediante el impulso al talento, la cultura y las artes, así como con oportunidades que permitan a las nuevas generaciones alcanzar un desarrollo integral.

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“Junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, aliado de la educación, estamos haciendo equipo para seguir abriendo nuevos caminos para todos ustedes, para que puedan continuar sus estudios, prepararse y construir el futuro que quieren”, apuntó.

Díaz González dio la bienvenida a los estudiantes provenientes de 20 municipios de Coahuila, quienes participan en la competencia estatal en nueve disciplinas: canto, poesía, declamación, cuento corto, oratoria, pintura, dibujo, fotografía y escultura.

La directora general del CECyTE y EMSaD Coahuila, Azucena Ramos Ramos, explicó que los estudiantes que obtengan los mejores resultados en esta etapa estatal tendrán la oportunidad de representar a Coahuila en la fase nacional, que se desarrollará en los próximos días en Durango.

“Agradezco el apoyo del alcalde Javier Díaz González y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo; en los planteles CECyTE y EMSaD Coahuila no solo preparamos a los jóvenes en el aspecto técnico, también trabajamos con su sensibilidad y desarrollo de talentos”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, reconoció la participación de las y los estudiantes y destacó la importancia de que se atrevan a mostrar sus habilidades artísticas.

$!Javier Díaz destacó el papel de la juventud en el desarrollo y construcción de las comunidades.
Javier Díaz destacó el papel de la juventud en el desarrollo y construcción de las comunidades. CORTESÍA

En representación de los participantes, la estudiante Alejandra Castillo González, originaria de Castaños, agradeció a las autoridades por impulsar este tipo de festivales, al considerar que representan espacios para expresar y desarrollar sus talentos.

Al evento también asistieron el subsecretario de Inclusión en el Estado, Luis Alberto Durán Herrera; el director del Instituto Municipal de la Juventud, Iván Terashima Zamora, así como estudiantes, docentes y directivos de los planteles CECyTE y EMSaD Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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