Saltillo recibe a jóvenes artistas de todo Coahuila; inauguran Festival Arte y Cultura CECyTE-EMSaD 2026

Durante la declaratoria inaugural, y acompañado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el edil señaló que una ciudad también se construye mediante el impulso al talento, la cultura y las artes, así como con oportunidades que permitan a las nuevas generaciones alcanzar un desarrollo integral.

Con la participación de más de 200 estudiantes de las distintas regiones de Coahuila, se llevó a cabo en Saltillo la etapa estatal del Festival Arte y Cultura del CECyTE y EMSaD Coahuila 2026, donde el alcalde Javier Díaz González destacó el papel de la juventud en la construcción y desarrollo de la comunidad.

“Junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, aliado de la educación, estamos haciendo equipo para seguir abriendo nuevos caminos para todos ustedes, para que puedan continuar sus estudios, prepararse y construir el futuro que quieren”, apuntó.

Díaz González dio la bienvenida a los estudiantes provenientes de 20 municipios de Coahuila, quienes participan en la competencia estatal en nueve disciplinas: canto, poesía, declamación, cuento corto, oratoria, pintura, dibujo, fotografía y escultura.

La directora general del CECyTE y EMSaD Coahuila, Azucena Ramos Ramos, explicó que los estudiantes que obtengan los mejores resultados en esta etapa estatal tendrán la oportunidad de representar a Coahuila en la fase nacional, que se desarrollará en los próximos días en Durango.

“Agradezco el apoyo del alcalde Javier Díaz González y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo; en los planteles CECyTE y EMSaD Coahuila no solo preparamos a los jóvenes en el aspecto técnico, también trabajamos con su sensibilidad y desarrollo de talentos”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, reconoció la participación de las y los estudiantes y destacó la importancia de que se atrevan a mostrar sus habilidades artísticas.