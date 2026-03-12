Invita UAdeC a estudiantes a participar en concurso fotográfico “Naturaleza a través de mis ojos”
Las imágenes competirán por votación en Instagram y el resultado se anunciará el 22 de abril, en el marco del Día de la Madre Tierra
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para el segundo concurso de fotografía “Naturaleza a través de mis ojos”, dirigido a estudiantes de la institución.
Quienes deseen participar, deberán entrar al concurso con imágenes relacionadas con la naturaleza y la restauración de ecosistemas, ya que la actividad es organizada por la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria como parte de las acciones conmemorativas por el Día Internacional de la Madre Tierra.
Las y los participantes podrán registrar una fotografía original, tomada en cualquier lugar o momento y con cualquier dispositivo, siempre que la imagen represente elementos de la naturaleza o procesos de restauración ambiental.
De acuerdo con la convocatoria, las fotografías deberán enviarse en formato JPG o PNG y no podrán haber sido utilizadas en otros concursos. Tampoco se aceptarán imágenes en blanco y negro.
Las imágenes podrán enviarse del 17 al 27 de marzo mediante el correo agendaambiental@uadec.edu.mx o a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram @sustentabilidad_uadec.
Al momento de registrar la fotografía, las y los estudiantes deberán incluir nombre completo, matrícula o número de expediente, escuela o facultad, unidad académica y título de la imagen.
Las fotografías seleccionadas se publicarán en la cuenta de Instagram de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, donde se realizará la votación del 14 al 21 de abril.
La imagen ganadora será aquella que obtenga mayor número de “likes”, y el resultado se dará a conocer el 22 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra.
Para consultar más detalles de la convocatoria, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de Sustentabilidad Universitaria UAdeC o comunicarse al teléfono (844) 438 1543.