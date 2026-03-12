Invita UAdeC a estudiantes a participar en concurso fotográfico “Naturaleza a través de mis ojos”

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para el segundo concurso de fotografía “Naturaleza a través de mis ojos”, dirigido a estudiantes de la institución.

Quienes deseen participar, deberán entrar al concurso con imágenes relacionadas con la naturaleza y la restauración de ecosistemas, ya que la actividad es organizada por la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria como parte de las acciones conmemorativas por el Día Internacional de la Madre Tierra.

Las y los participantes podrán registrar una fotografía original, tomada en cualquier lugar o momento y con cualquier dispositivo, siempre que la imagen represente elementos de la naturaleza o procesos de restauración ambiental.