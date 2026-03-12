Invita UAdeC a estudiantes a participar en concurso fotográfico “Naturaleza a través de mis ojos”

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Invita UAdeC a estudiantes a participar en concurso fotográfico “Naturaleza a través de mis ojos”
    El concurso busca además generar consciencia en torno al Día de la Madre Tierra. ESPECIAL

Las imágenes competirán por votación en Instagram y el resultado se anunciará el 22 de abril, en el marco del Día de la Madre Tierra

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para el segundo concurso de fotografía “Naturaleza a través de mis ojos”, dirigido a estudiantes de la institución.

Quienes deseen participar, deberán entrar al concurso con imágenes relacionadas con la naturaleza y la restauración de ecosistemas, ya que la actividad es organizada por la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria como parte de las acciones conmemorativas por el Día Internacional de la Madre Tierra.

TE PUEDE INTERESAR: Proyectarán en Saltillo documental sobre pioneras del cine feminista

Las y los participantes podrán registrar una fotografía original, tomada en cualquier lugar o momento y con cualquier dispositivo, siempre que la imagen represente elementos de la naturaleza o procesos de restauración ambiental.

$!La fecha límite para recibir propuestas es el 27 de marzo.
La fecha límite para recibir propuestas es el 27 de marzo. CORTESÍA

De acuerdo con la convocatoria, las fotografías deberán enviarse en formato JPG o PNG y no podrán haber sido utilizadas en otros concursos. Tampoco se aceptarán imágenes en blanco y negro.

Las imágenes podrán enviarse del 17 al 27 de marzo mediante el correo agendaambiental@uadec.edu.mx o a través de mensaje directo en la cuenta de Instagram @sustentabilidad_uadec.

Al momento de registrar la fotografía, las y los estudiantes deberán incluir nombre completo, matrícula o número de expediente, escuela o facultad, unidad académica y título de la imagen.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC ajustará gastos ante falta de apoyo federal para pensiones: rector

Las fotografías seleccionadas se publicarán en la cuenta de Instagram de la Coordinación General de Sustentabilidad Universitaria, donde se realizará la votación del 14 al 21 de abril.

La imagen ganadora será aquella que obtenga mayor número de “likes”, y el resultado se dará a conocer el 22 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra.

Para consultar más detalles de la convocatoria, las personas interesadas pueden visitar las redes sociales de Sustentabilidad Universitaria UAdeC o comunicarse al teléfono (844) 438 1543.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Naturaleza
estudiantes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?