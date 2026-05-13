Reportan fuga de agua bajo distribuidor El Sarape en Saltillo

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    Reportan fuga de agua bajo distribuidor El Sarape en Saltillo
    Ciudadanos reportaron que la fuga permaneció activa durante varias horas bajo el distribuidor El Sarape. OMAR SAUCEDO

Conductores señalaron que el escurrimiento permaneció visible durante varias horas en uno de los principales nodos viales de la ciudad

Conductores y ciudadanos reportaron este martes una fuga de agua debajo del distribuidor vial El Sarape, al oriente de Saltillo, donde el escurrimiento permaneció visible durante varias horas antes de que fuera cerrada la toma.

De acuerdo con los reportes, el agua comenzó a salir alrededor de las 9:30 de la mañana en la zona donde convergen vialidades que conectan distintos puntos de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinculan-a-proceso-a-presunto-huachicolero-en-parras-CD20672101

Aunque supuesto personal permanecía en el sitio, ciudadanos señalaron que fue hasta aproximadamente las 3:30 de la tarde cuando se cerró la toma de donde provenía el escurrimiento, luego de cuestionamientos realizados a trabajadores que se encontraban en el lugar.

Según lo comentado por uno de los aparentes empleados, la fuga habría iniciado cerca de las 11:30 de la mañana y correspondía a agua tratada, no potable.

Sin embargo, automovilistas y personas que transitaban por el sector manifestaron inconformidad al considerar que, independientemente de su origen, se trata de agua desperdiciada en una ciudad donde el tema del abasto y el cuidado del recurso suele generar preocupación.

$!Aunque se dijo que el agua era tratada, causó molestias en la ciudadanía ya que se consideró podría emplearse en diferentes tareas en lugar de solo dejarla correr.
Aunque se dijo que el agua era tratada, causó molestias en la ciudadanía ya que se consideró podría emplearse en diferentes tareas en lugar de solo dejarla correr. REDES SOCIALES

La fuga llamó la atención debido a que ocurrió en uno de los distribuidores viales con mayor circulación en Saltillo, particularmente para quienes se desplazan hacia distintos sectores del oriente y sur de la capital coahuilense.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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