Reportan fuga de agua bajo distribuidor El Sarape en Saltillo

Conductores y ciudadanos reportaron este martes una fuga de agua debajo del distribuidor vial El Sarape, al oriente de Saltillo, donde el escurrimiento permaneció visible durante varias horas antes de que fuera cerrada la toma. De acuerdo con los reportes, el agua comenzó a salir alrededor de las 9:30 de la mañana en la zona donde convergen vialidades que conectan distintos puntos de la ciudad.

Aunque supuesto personal permanecía en el sitio, ciudadanos señalaron que fue hasta aproximadamente las 3:30 de la tarde cuando se cerró la toma de donde provenía el escurrimiento, luego de cuestionamientos realizados a trabajadores que se encontraban en el lugar. Según lo comentado por uno de los aparentes empleados, la fuga habría iniciado cerca de las 11:30 de la mañana y correspondía a agua tratada, no potable. Sin embargo, automovilistas y personas que transitaban por el sector manifestaron inconformidad al considerar que, independientemente de su origen, se trata de agua desperdiciada en una ciudad donde el tema del abasto y el cuidado del recurso suele generar preocupación.

La fuga llamó la atención debido a que ocurrió en uno de los distribuidores viales con mayor circulación en Saltillo, particularmente para quienes se desplazan hacia distintos sectores del oriente y sur de la capital coahuilense.

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