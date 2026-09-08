Convocan a quinta generación de la Academia de Policía de Saltillo

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Saltillo
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    Convocan a quinta generación de la Academia de Policía de Saltillo
    El curso de formación comenzará en enero de 2027, una vez concluido el proceso de selección. CORTESÍA

Se busca reclutar a 50 cadetes para el programa de formación inicial

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Dirección de la Academia de Policía, abrió la convocatoria 2027 para reclutar a 50 cadetes que integrarán la quinta generación del programa de formación inicial, cuyo inicio está previsto para enero del próximo año.

Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Policía de Saltillo, señaló que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix, se busca incorporar a nuevos elementos con una preparación adecuada para fortalecer la seguridad en el municipio.

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“Para nosotros garantizar la tranquilidad de las familias saltillenses es sumamente importante, pero no basta solo con tener más elementos en las calles, sino que lo más importante es que podamos tener a los mejores”, afirmó.

La funcionaria informó que la recepción de documentos estará abierta del 1 de septiembre al 19 de octubre de 2026. Explicó que el proceso contempla varias etapas: entrega y revisión de documentación, preevaluación, entrevista personal, evaluación de control de confianza, filtro de comunicación con el aspirante y, finalmente, el ingreso a la Academia.

Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 40 años, contar con nacionalidad mexicana y estudios de preparatoria concluidos, no haber estado sujeto a procesos penales por delitos dolosos y acreditar un buen estado de salud.

La documentación podrá entregarse directamente en la Academia de Policía, ubicada en carretera Saltillo-Torreón número 4140, colonia San José.

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También se habilitó el Servicio Estatal del Empleo, en calle Victoria número 608, Zona Centro, donde se recibirán documentos los lunes y jueves, de 8:00 a 14:00 horas, así como la Junta de Reclutamiento Municipal, en calle Guillermo Purcell número 104, Zona Centro, con atención los martes y miércoles, de 7:30 a 14:00 horas.

Para obtener información sobre los documentos y requisitos, las personas interesadas pueden comunicarse a la Academia de Policía al 844-412-64-36, enviar WhatsApp al 844-100-94-34 o consultar las redes sociales de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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