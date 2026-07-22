Convocan a velaria pacífica en Saltillo tras el fallecimiento de ‘Rocky’

El doctor Humberto Baca, de la clínica veterinaria Pets Care, informó que el deceso del canino ocurrió a las 9:00 horas de este miércoles, como consecuencia de la gravedad de las lesiones que presentaba.

Tras confirmarse el fallecimiento de Rocky, el perro que fue víctima de una agresión en una colonia privada al norte de Saltillo , el cuerpo médico que lo atendió convocó a la ciudadanía a participar en una velaria pacífica para honrar su memoria y exigir un alto al maltrato animal.

Ante este hecho, el médico y su equipo de trabajo invitaron a la población a acudir este miércoles, a partir de las 20:00 horas en la propia clínica Pets Care, para participar en un acto de respeto y solidaridad en memoria de Rocky.

La invitación consiste en asistir de manera pacífica y portar una vela como símbolo de esperanza frente a la violencia contra los animales.

“Yo creo que esa es la palabra que debemos utilizar: esperanza”, expresó Humberto Baca, al señalar que el propósito del encuentro es crear conciencia sobre la importancia de combatir la crueldad animal.

CASO QUE CONMOVIÓ AL PAÍS

El caso de Rocky cobró relevancia nacional luego de que se difundieran videos en los que se observaba al perro amarrado a la parte trasera de una camioneta y arrastrado por varios metros. Además, se denunció que fue atropellado durante el mismo hecho.

El fallecimiento del canino ocurre mientras continúa el proceso penal contra la presunta responsable, Liliana “N”, quien permanece vinculada a proceso. El juez concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Con la velaria programada para esta noche, organizadores y ciudadanos buscan rendir homenaje a Rocky y reiterar el llamado a prevenir y denunciar cualquier acto de maltrato animal.