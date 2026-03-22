Recibe TecNM Saltillo hasta ocho quejas tras jornada por denuncias

Luego de que, en el marco del 8 de marzo, se colocara un tendedero de agresores en el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, la institución llevó a cabo una jornada de atención a denuncias, en la que se recibieron entre cinco y ocho quejas formales. La directora del plantel, Ania Sánchez Ruiz, confirmó que durante esta jornada, realizada el pasado miércoles con la participación del área jurídica, se atendieron casos tanto de estudiantes como de personal.

“Sí debo reconocer que hubo varias. La verdad es importante para nosotros tener estos números, no tanto por la situación que está pasando, sino porque ya se está fomentando la cultura de la denuncia”, señaló. Explicó que, aunque aún no se cuenta con un reporte definitivo, las quejas ya fueron presentadas por escrito, lo que representa el primer paso formal dentro del proceso. Será la Dirección Jurídica la encargada de determinar cuáles proceden como denuncias y dar seguimiento conforme a la normatividad. La directora subrayó que la institución mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier falta de respeto dentro de la comunidad, aunque insistió en la importancia de respetar los procedimientos y evitar señalamientos sin sustento.

Detalló que los casos incluyen situaciones entre alumnos, así como quejas de estudiantes hacia docentes, por lo que cada uno será atendido según corresponda, ya sea a través del comité académico, el comité de ética o instancias externas. Asimismo, destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo por informar a la comunidad sobre sus derechos y obligaciones, así como los mecanismos para presentar denuncias y darles seguimiento. Finalmente, reiteró que los procesos se llevarán con confidencialidad para proteger la integridad de las personas involucradas, mientras las autoridades determinan las acciones a seguir en cada caso.

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