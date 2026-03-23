Cordem y Soriana buscan beneficiar a 50 mujeres con programa de becas

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Cordem y Soriana buscan beneficiar a 50 mujeres con programa de becas
    Las becas están dirigidas a mujeres desde los 14 años para impulsar su formación académica. CORTESÍA CORDEM

La campaña de redondeo durante marzo busca recaudar fondos para apoyar a estudiantes desde nivel técnico hasta universitario

Por tercer año consecutivo, la fundación Cordem y tiendas Soriana impulsan una campaña de recaudación para otorgar becas educativas a mujeres de escasos recursos, con la meta de beneficiar a 50 personas en 2026.

Desde 2024, durante marzo, mes de la mujer, se lleva a cabo el programa de redondeo en tiendas participantes; en ese año se realizó únicamente en sucursales de Saltillo, con el objetivo de reunir 80 mil pesos destinados a estudios de nivel técnico, preparatoria y universidad.

$!En 2024, la recaudación superó los 181 mil pesos y permitió apoyar a más de 50 beneficiarias.
En 2024, la recaudación superó los 181 mil pesos y permitió apoyar a más de 50 beneficiarias. CORTESÍA CORDEM
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La organización informó que las becas están dirigidas a mujeres a partir de los 14 años, como parte de una estrategia para impulsar su formación académica.

$!La iniciativa busca beneficiar a 50 mujeres en 2026 mediante apoyos educativos.
La iniciativa busca beneficiar a 50 mujeres en 2026 mediante apoyos educativos. CORTESÍA CORDEM

En 2024 participaron 32 tiendas en Coahuila, lo que permitió recaudar más de 181 mil pesos y beneficiar a 54 mujeres en todo el estado; mientras que en 2025, la participación se redujo a 13 tiendas en Saltillo, con una recaudación cercana a 69 mil pesos y apoyo a 42 beneficiarias.

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Ante el cierre del mes, las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía de Saltillo y Ramos Arizpe a continuar participando en el redondeo en tiendas, con el fin de ampliar el número de mujeres beneficiadas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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