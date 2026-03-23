Cordem y Soriana buscan beneficiar a 50 mujeres con programa de becas

Por tercer año consecutivo, la fundación Cordem y tiendas Soriana impulsan una campaña de recaudación para otorgar becas educativas a mujeres de escasos recursos, con la meta de beneficiar a 50 personas en 2026.

Desde 2024, durante marzo, mes de la mujer, se lleva a cabo el programa de redondeo en tiendas participantes; en ese año se realizó únicamente en sucursales de Saltillo, con el objetivo de reunir 80 mil pesos destinados a estudios de nivel técnico, preparatoria y universidad.