Cordem y Soriana buscan beneficiar a 50 mujeres con programa de becas
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La campaña de redondeo durante marzo busca recaudar fondos para apoyar a estudiantes desde nivel técnico hasta universitario
Por tercer año consecutivo, la fundación Cordem y tiendas Soriana impulsan una campaña de recaudación para otorgar becas educativas a mujeres de escasos recursos, con la meta de beneficiar a 50 personas en 2026.
Desde 2024, durante marzo, mes de la mujer, se lleva a cabo el programa de redondeo en tiendas participantes; en ese año se realizó únicamente en sucursales de Saltillo, con el objetivo de reunir 80 mil pesos destinados a estudios de nivel técnico, preparatoria y universidad.
La organización informó que las becas están dirigidas a mujeres a partir de los 14 años, como parte de una estrategia para impulsar su formación académica.
En 2024 participaron 32 tiendas en Coahuila, lo que permitió recaudar más de 181 mil pesos y beneficiar a 54 mujeres en todo el estado; mientras que en 2025, la participación se redujo a 13 tiendas en Saltillo, con una recaudación cercana a 69 mil pesos y apoyo a 42 beneficiarias.
Ante el cierre del mes, las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía de Saltillo y Ramos Arizpe a continuar participando en el redondeo en tiendas, con el fin de ampliar el número de mujeres beneficiadas.