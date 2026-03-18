FGR investigará incendio en refinería Dos Bocas; reportan cinco fallecidos en Tabasco

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Durante su conferencia, la mandataria explicó: “Como hubo pérdida de vidas humanas entra la Fiscalía General de la República (FGR) a hacer la investigación. Ellos tienen que hacer el peritaje, también de qué fue lo que ocasionó este incendio en donde cinco personas, lamentablemente, fallecieron” .

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República ( FGR ) llevará a cabo una investigación para determinar las causas del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, donde murieron cinco personas.

FGR SE ENCARGARÁ DE LA INVESTIGACIÓN; SOLO UNA DE LAS VÍCTIMAS ERA TRABAJADORA DE PEMEX

Sheinbaum precisó que será la FGR la encargada de esclarecer los hechos y las condiciones en las que se encontraban las víctimas. En ese contexto, detalló: “Solamente una compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa, y se está viendo también el lugar donde estaban”.

La presidenta también reiteró que el caso será analizado mediante peritajes especializados para determinar el origen del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

ESTO SE SABE SOBRE LA EXPLOSIÓN E INCENDIO EN LA REFINERÍA OLMECA

El incidente ocurrió la mañana del martes alrededor de las 6:00 horas en la Refinería Olmeca Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso.

De acuerdo con los primeros reportes, una explosión se registró en el área del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos, en la zona perimetral del complejo, lo que derivó en un incendio que se propagó rápidamente.

Trabajadores en el lugar señalaron que las llamas avanzaron en cuestión de minutos, impulsadas por la presencia de materiales inflamables, lo que dificultó la evacuación en la zona.

CONTROLAN INCENDIO EN REFINERÍA

Tras la explosión, brigadas internas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuerpos de emergencia activaron protocolos para controlar el fuego.

Durante las primeras horas, la información oficial fue limitada. Posteriormente, la empresa indicó: “El incendio fue controlado y sofocado sin daños estructurales de consideración”.

CINCO PERSONAS PERDIERON LA VIDA

Reportes preliminares señalan que cuatro trabajadores fallecieron en el lugar tras quedar atrapados por el fuego, mientras que una quinta víctima perdió la vida durante su traslado a un hospital.

Entre las víctimas se encuentra Fernando Arias, guardia de seguridad originario del municipio de Cunduacán.

Asimismo, se informó que tres de las víctimas pertenecían a empresas subcontratadas y una más era trabajadora directa de Pemex. En cuanto a personas lesionadas, al menos una resultó herida, mientras que cerca de un centenar de trabajadores recibieron atención médica en el Centro Social de Paraíso.