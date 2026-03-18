FGR investigará incendio en refinería Dos Bocas; reportan cinco fallecidos en Tabasco

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México
/ 18 marzo 2026
    FGR investigará incendio en refinería Dos Bocas; reportan cinco fallecidos en Tabasco
    Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República indagará el incendio en Dos Bocas que dejó cinco fallecidos Cuartoscuro

Cinco personas murieron tras un incendio en la Refinería Olmeca Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco; la Fiscalía General de la República realizará peritaje

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo una investigación para determinar las causas del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, donde murieron cinco personas.

Durante su conferencia, la mandataria explicó: “Como hubo pérdida de vidas humanas entra la Fiscalía General de la República (FGR) a hacer la investigación. Ellos tienen que hacer el peritaje, también de qué fue lo que ocasionó este incendio en donde cinco personas, lamentablemente, fallecieron”.

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FGR SE ENCARGARÁ DE LA INVESTIGACIÓN; SOLO UNA DE LAS VÍCTIMAS ERA TRABAJADORA DE PEMEX

Sheinbaum precisó que será la FGR la encargada de esclarecer los hechos y las condiciones en las que se encontraban las víctimas. En ese contexto, detalló: “Solamente una compañera era trabajadora de Pemex, cuatro son trabajadores de otra empresa, y se está viendo también el lugar donde estaban”.

La presidenta también reiteró que el caso será analizado mediante peritajes especializados para determinar el origen del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

ESTO SE SABE SOBRE LA EXPLOSIÓN E INCENDIO EN LA REFINERÍA OLMECA

El incidente ocurrió la mañana del martes alrededor de las 6:00 horas en la Refinería Olmeca Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso.

De acuerdo con los primeros reportes, una explosión se registró en el área del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos, en la zona perimetral del complejo, lo que derivó en un incendio que se propagó rápidamente.

Trabajadores en el lugar señalaron que las llamas avanzaron en cuestión de minutos, impulsadas por la presencia de materiales inflamables, lo que dificultó la evacuación en la zona.

CONTROLAN INCENDIO EN REFINERÍA

Tras la explosión, brigadas internas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuerpos de emergencia activaron protocolos para controlar el fuego.

Durante las primeras horas, la información oficial fue limitada. Posteriormente, la empresa indicó: “El incendio fue controlado y sofocado sin daños estructurales de consideración”.

CINCO PERSONAS PERDIERON LA VIDA

Reportes preliminares señalan que cuatro trabajadores fallecieron en el lugar tras quedar atrapados por el fuego, mientras que una quinta víctima perdió la vida durante su traslado a un hospital.

Entre las víctimas se encuentra Fernando Arias, guardia de seguridad originario del municipio de Cunduacán.

Asimismo, se informó que tres de las víctimas pertenecían a empresas subcontratadas y una más era trabajadora directa de Pemex. En cuanto a personas lesionadas, al menos una resultó herida, mientras que cerca de un centenar de trabajadores recibieron atención médica en el Centro Social de Paraíso.

$!PARAÍSO, TABASCO, 17 MARZO 2026.- Vista exterior de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Los servicios de emergencia respondieron hoy a un incendio de gran magnitud dentro de las instalaciones que, hasta el momento, ha dejado un saldo de cinco víctimas mortales. La refinería, proyecto insignia del gobierno de AMLO, ha estado bajo escrutinio por sus tiempos de operación y protocolos de seguridad.
PARAÍSO, TABASCO, 17 MARZO 2026.- Vista exterior de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Los servicios de emergencia respondieron hoy a un incendio de gran magnitud dentro de las instalaciones que, hasta el momento, ha dejado un saldo de cinco víctimas mortales. La refinería, proyecto insignia del gobierno de AMLO, ha estado bajo escrutinio por sus tiempos de operación y protocolos de seguridad. Cuartoscuro

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BRINDAN APOYO A FAMILIAS AFECTADAS

La presidenta también señaló que personal de Pemex se trasladó al sitio para atender la emergencia y brindar apoyo a las familias de las víctimas.

“Ayer mismo se fue el director de refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente, y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex, ayudando y apoyando a las familias en todo lo que requieren”, indicó.

Sobre el estado de las instalaciones, agregó: “La refinería está operando al 100... no tuvo ningún daño fue en la parte exterior, pero de todas maneras pues se tiene que revisar”.

Las autoridades federales mantienen en curso las investigaciones para esclarecer las causas del incendio ocurrido en el complejo petrolero.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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