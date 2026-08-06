Crece atención al autismo en el CRIT Coahuila por diagnósticos más oportunos

Explicó que el aumento en los casos detectados no ha significado un crecimiento en el número de pacientes atendidos, ya que la capacidad instalada del centro permanece sin cambios; sin embargo, sí ha modificado el perfil de la población que recibe los servicios de rehabilitación.

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Coahuila mantiene una atención anual superior a los mil pacientes, aunque en los últimos años ha registrado un incremento en la identificación de niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA), derivado de diagnósticos cada vez más tempranos, informó el director general del organismo, Herminio Rodríguez Torres.

“Ha crecido la identificación de niños dentro del trastorno del espectro autista que requieren atención. Se detectan más pronto y más temprano”, señaló.

Rodríguez Torres recordó que fue hace aproximadamente cuatro años cuando el CRIT Coahuila incorporó formalmente la atención especializada para personas con TEA, proceso que ha representado una evolución constante para la institución y su equipo multidisciplinario.

“Hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos”, expresó.

FORTALECEN CAPACITACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El director detalló que la incorporación de estos servicios también implicó adecuaciones en las instalaciones, ya que el CRIT fue inaugurado hace 23 años sin estar diseñado para atender este tipo de diagnósticos. No obstante, destacó que el principal esfuerzo se ha centrado en la profesionalización del personal mediante cursos, seminarios y capacitación especializada.

Actualmente, alrededor del 25 por ciento de los menores atendidos en el centro presentan trastorno del espectro autista, proporción que podría aumentar hasta el 30 por ciento conforme continúe creciendo la demanda de estos servicios.

Pese a esta transformación en el perfil de los usuarios, Rodríguez Torres subrayó que la capacidad operativa del CRIT Coahuila se mantiene en aproximadamente mil pacientes por año.

Durante el encuentro con medios de comunicación, el directivo también destacó los resultados de Verano Teletón 2026, iniciativa que celebró su edición número 22 y reunió durante 2 semanas a jóvenes sin discapacidad con niñas, niños y adolescentes que reciben atención en el centro.

Indicó que el programa busca promover la inclusión mediante experiencias de convivencia y actividades recreativas, favoreciendo la interacción cotidiana entre los participantes.

“Es una forma de trabajar la inclusión porque se convierte en una experiencia de vida; más que la teoría o un reglamento, es vivir la convivencia”, concluyó.