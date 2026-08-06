Crece atención al autismo en el CRIT Coahuila por diagnósticos más oportunos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Crece atención al autismo en el CRIT Coahuila por diagnósticos más oportunos
    El CRIT Coahuila mantiene una atención anual superior a los mil pacientes y refuerza sus servicios especializados para personas con trastorno del espectro autista. ARCHIVO

Personal especializado adapta servicios ante una mayor demanda, mientras el centro mantiene su capacidad de atención anual

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Coahuila mantiene una atención anual superior a los mil pacientes, aunque en los últimos años ha registrado un incremento en la identificación de niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA), derivado de diagnósticos cada vez más tempranos, informó el director general del organismo, Herminio Rodríguez Torres.

Explicó que el aumento en los casos detectados no ha significado un crecimiento en el número de pacientes atendidos, ya que la capacidad instalada del centro permanece sin cambios; sin embargo, sí ha modificado el perfil de la población que recibe los servicios de rehabilitación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/oftalmologia-y-servicios-veterinarios-gratuitos-llegan-a-ejidos-de-fco-i-madero-coahuila-FO22680261

“Ha crecido la identificación de niños dentro del trastorno del espectro autista que requieren atención. Se detectan más pronto y más temprano”, señaló.

Rodríguez Torres recordó que fue hace aproximadamente cuatro años cuando el CRIT Coahuila incorporó formalmente la atención especializada para personas con TEA, proceso que ha representado una evolución constante para la institución y su equipo multidisciplinario.

“Hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos”, expresó.

FORTALECEN CAPACITACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El director detalló que la incorporación de estos servicios también implicó adecuaciones en las instalaciones, ya que el CRIT fue inaugurado hace 23 años sin estar diseñado para atender este tipo de diagnósticos. No obstante, destacó que el principal esfuerzo se ha centrado en la profesionalización del personal mediante cursos, seminarios y capacitación especializada.

Actualmente, alrededor del 25 por ciento de los menores atendidos en el centro presentan trastorno del espectro autista, proporción que podría aumentar hasta el 30 por ciento conforme continúe creciendo la demanda de estos servicios.

Pese a esta transformación en el perfil de los usuarios, Rodríguez Torres subrayó que la capacidad operativa del CRIT Coahuila se mantiene en aproximadamente mil pacientes por año.

Durante el encuentro con medios de comunicación, el directivo también destacó los resultados de Verano Teletón 2026, iniciativa que celebró su edición número 22 y reunió durante 2 semanas a jóvenes sin discapacidad con niñas, niños y adolescentes que reciben atención en el centro.

Indicó que el programa busca promover la inclusión mediante experiencias de convivencia y actividades recreativas, favoreciendo la interacción cotidiana entre los participantes.

“Es una forma de trabajar la inclusión porque se convierte en una experiencia de vida; más que la teoría o un reglamento, es vivir la convivencia”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autismo
Discapacidades

Organizaciones


Crit Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad