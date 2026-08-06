Oftalmología y servicios veterinarios gratuitos llegan a ejidos de Fco. I. Madero, Coahuila

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Torreón
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    Oftalmología y servicios veterinarios gratuitos llegan a ejidos de Fco. I. Madero, Coahuila
    Habitantes de Francisco I. Madero podrán acceder a valoración oftalmológica y diagnóstico preventivo. ARCHIVO

Familias y mascotas recibirán atención preventiva sin costo en una jornada comunitaria

FCO. I. MADERO, COAH.- Habitantes de comunidades rurales de Francisco I. Madero, Coahuila, tendrán acceso a servicios gratuitos de salud y bienestar animal durante una jornada comunitaria programada hoy 6 y mañana 7 de agosto, con acciones enfocadas en la prevención de enfermedades y atención de necesidades prioritarias.

La brigada se lleva a cabo en la Biblioteca y Techumbre del Ejido, en un horario de 9:00 13:00 horas, donde se ofrecerán consultas y servicios dirigidos tanto a personas como a propietarios de mascotas.

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Entre las atenciones contempladas destaca la valoración oftalmológica, así como diagnósticos preventivos relacionados con cataratas, una condición que puede afectar la visión principalmente en adultos mayores y que requiere detección oportuna para determinar alternativas de tratamiento.

$!La jornada de salud también incluirá vacunación antirrábica y servicios veterinarios para perros y gatos.
La jornada de salud también incluirá vacunación antirrábica y servicios veterinarios para perros y gatos. CORTESÍA

Además, la jornada incluye servicios veterinarios como esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, acciones consideradas fundamentales para reducir riesgos sanitarios y controlar la presencia de enfermedades transmitidas entre animales y personas.

Dentro de las actividades también se contempla la aplicación de medidas contra la garrapata, un problema que puede representar riesgos tanto para las mascotas como para la salud pública debido a enfermedades asociadas a este parásito.

Este tipo de brigadas buscan acercar servicios básicos a sectores donde la población enfrenta mayores dificultades para trasladarse a centros de atención, permitiendo que familias puedan acceder a revisiones médicas y cuidados preventivos sin costo.

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La jornada integra dos áreas que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades: la salud humana y la protección animal, mediante acciones de diagnóstico temprano, vacunación y prevención.

Autoridades municipales hicieron un llamado a los habitantes de la zona para aprovechar estos servicios durante las fechas establecidas y participar en las acciones destinadas al cuidado personal y de sus animales de compañía.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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