Oftalmología y servicios veterinarios gratuitos llegan a ejidos de Fco. I. Madero, Coahuila

FCO. I. MADERO, COAH.- Habitantes de comunidades rurales de Francisco I. Madero, Coahuila, tendrán acceso a servicios gratuitos de salud y bienestar animal durante una jornada comunitaria programada hoy 6 y mañana 7 de agosto, con acciones enfocadas en la prevención de enfermedades y atención de necesidades prioritarias. La brigada se lleva a cabo en la Biblioteca y Techumbre del Ejido, en un horario de 9:00 13:00 horas, donde se ofrecerán consultas y servicios dirigidos tanto a personas como a propietarios de mascotas.

Entre las atenciones contempladas destaca la valoración oftalmológica, así como diagnósticos preventivos relacionados con cataratas, una condición que puede afectar la visión principalmente en adultos mayores y que requiere detección oportuna para determinar alternativas de tratamiento.

Además, la jornada incluye servicios veterinarios como esterilización, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, acciones consideradas fundamentales para reducir riesgos sanitarios y controlar la presencia de enfermedades transmitidas entre animales y personas. Dentro de las actividades también se contempla la aplicación de medidas contra la garrapata, un problema que puede representar riesgos tanto para las mascotas como para la salud pública debido a enfermedades asociadas a este parásito. Este tipo de brigadas buscan acercar servicios básicos a sectores donde la población enfrenta mayores dificultades para trasladarse a centros de atención, permitiendo que familias puedan acceder a revisiones médicas y cuidados preventivos sin costo.

La jornada integra dos áreas que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades: la salud humana y la protección animal, mediante acciones de diagnóstico temprano, vacunación y prevención. Autoridades municipales hicieron un llamado a los habitantes de la zona para aprovechar estos servicios durante las fechas establecidas y participar en las acciones destinadas al cuidado personal y de sus animales de compañía.

Temas

Animales Perros Salud

