Crecimiento en Ramos Arizpe demanda vivienda cerca de empleos: Especialista

La demanda de vivienda en la Región Sureste de Coahuila, específicamente en Saltillo y Ramos Arizpe, debe considerar la proximidad a los centros de trabajo para garantizar una verdadera habitabilidad y funcionalidad para sus residentes.

Así lo consideró José Ruiz Fernández, especialista en Derecho Ambiental y Gestión Urbanística, y docente de Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quien agregó que la vivienda debe integrarse al contexto donde se ubica para facilitar las actividades cotidianas.

En el caso específico de Ramos Arizpe, el experto destacó que “el acelerado crecimiento poblacional que ha experimentado Ramos Arizpe en los últimos años, que fue de 29% de 2000 a 2010, y de 25% de 2010 a 2020, así como la dinámica de la movilidad pendular entre Ramos Arizpe y Saltillo por temas laborales, hacen evidente la necesidad de vivienda bien ubicada dentro de este municipio”.

Agregó que es fundamental la perspectiva de movilidad desde y hacia el lugar en que se habita, considerando que la mayor parte de los traslados diarios que hacen las personas son hacia los centros de trabajo.

Según el docente, es conveniente tener una ubicación que vincule fácilmente la vivienda con los centros de trabajo, lo cual se puede lograr “produciendo vivienda cerca de los centros de trabajo ya establecidos -siempre que se cuiden responsablemente temas de compatibilidad y riesgo- y favorecer el acceso a esta por parte de las personas que en ellos laboran, ya sea con apoyo de instituciones de crédito o con programas gubernamentales”.

GARANTIZAR SERVICIOS

Además de la proximidad laboral, el especialista en temas urbanos enfatizó que es “indispensable también garantizar suficiencia de servicios, de equipamiento urbano y de satisfactores de los que precisarán quienes ahí vivirán”.

En este sentido, consideró que “la viabilidad de trabajar con polígonos de intervención coordinada entre gobierno y desarrolladores es fundamental para lograr su éxito”.

Esta necesidad de vivienda en Ramos Arizpe, indicó Ruiz Fernández, no sólo amortiguaría la demanda presente y futura, sino que también “ayudaría a aligerar la saturación vehicular en las vialidades intermunicipales al hacer posible que la gente viva cerca de su fuente de empleo”.

Actualmente hay pocas opciones para la gente que trabaja en Ramos Arizpe, una de las más relevantes es el fraccionamiento Rincón de los Pinos, en donde Ruba oferta casas alrededor de $1,500,000 pesos con una propuesta de acceso controlado.

De acuerdo con plataformas como Google Maps, se encuentra a 11 minutos en automóvil a la entrada de la planta de General Motors, a 16 minutos de Parque Industrial Santa María, y a 21 minutos del Parque Industrial Ramos Arizpe.