Critica elección sin filtros de experiencia, fraudes financieros exigen más que teoría

Con 28 años de experiencia en litigio, el abogado Rodolfo Richards decidió no postularse en el actual proceso de elección judicial. Su razón es contundente: “El hecho de haber pisado un tribunal no debería ser una excepción, sino un requisito”.

Richards considera que la formación exclusivamente académica no es suficiente para ejercer como juez, especialmente en casos complejos como los fraudes financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Retrasos, desorganización y acarreo marcan jornada electoral en el sureste de Saltillo

“Algunos no han litigado nunca y no entienden cómo se mueven los fraudes. No basta con saberse el Código; se necesita olfato”, sostuvo.

Explicó que uno de los mayores obstáculos en esta materia es que los delitos muchas veces no se cometen dentro del sistema bancario formal, sino a través de figuras como las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) o las Sapis (Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión), lo que complica su fiscalización.

“Muchas veces ni siquiera son empresas reales; son sociedades familiares, mal constituidas, sin regulación”, advirtió.

Richards añadió que aunque algunos jueces muestran voluntad, muchos casos se enredan por enfocarse en delitos colaterales como suplantación de identidad, falsificación de documentos o uso indebido de razón social, en lugar de centrarse en el fraude como tal.

“A veces el dinero ya está repartido entre varias personas y no hay forma de embargarlo, porque legalmente no existe el vínculo”, explicó.

También comentó que muchos de estos casos involucran a personas sin licencia para operar como financieras, pero que ofrecen altos rendimientos, amparados por figuras legales mal interpretadas o de apariencia legítima.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: acude septuagenario a votar y muere tras presunta caída en casilla

Otro de los factores que ralentizan la resolución de casos, señaló, es la sobrecarga de trabajo y la falta de personal especializado. “Hay jueces con buena intención, pero tienen 200 asuntos encima. No hay forma humana de que les den seguimiento con profundidad”.

Frente a este panorama señaló que la elección judicial es un “ejercicio que da la oportunidad de exigir experiencia real, pero para eso se debió informarse antes. No se trata solo de elegir al más simpático, sino al que tenga conocimiento y trayectoria en los tribunales”.

Subrayó además que en muchos de estos fraudes no hay garantías de recuperación del dinero, ya que los responsables disuelven las sociedades o cambian de razón social antes de que se les pueda fincar responsabilidad.

“Las víctimas quedan desamparadas y, aunque ganen el juicio, no hay de dónde cobrar. El daño ya está hecho”, lamentó.