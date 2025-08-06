Ramos Arizpe y Saltillo conectarán con ruta intermunicipal de transporte gratuito
El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que el proyecto, que enlazará a ambas ciudades, se presentará en octubre para beneficio de la ciudadanía
En el marco de la inauguración de la primera ruta de transporte gratuito para estudiantes de Ramos Arizpe, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la creación de un nuevo servicio intermunicipal que conectará esta ciudad con la capital del estado, Saltillo. El proyecto, desarrollado en colaboración con ambos ayuntamientos, busca mejorar la movilidad de los habitantes de la zona metropolitana.
TE PUEDE INTERESAR: Misas, fe y tradición: Saltillo se une en honor al Santo Cristo
Durante el evento, el gobernador destacó la importancia de la iniciativa del alcalde Tomás Gutiérrez Merino para su municipio, calificándola como uno de los programas sociales más significativos del país. La experiencia de Ramos Arizpe servirá de base para el plan que será presentado próximamente en Saltillo por el alcalde Javier Díaz.
Jiménez Salinas reveló que han comenzado las pláticas con ambos alcaldes para unificar esfuerzos. “Vamos a ver si en equipo, Tomás, Javier y nosotros, conectamos con una ruta lo que es Saltillo y Ramos Arizpe”, declaró el gobernador, subrayando la visión de una región mejor comunicada.
El mandatario explicó que este servicio intermunicipal beneficiará especialmente a la comunidad estudiantil. Como ejemplo, mencionó el caso de un joven que podría utilizar las rutas locales para trasladarse entre ciudades sin costo, lo que representaría un ahorro significativo.
“Una persona que usa dos transportes para ir y venir podría ahorrarse hasta 1,400 pesos al mes”, señaló el mandatario.
Este nuevo plan, cuya presentación se prevé para el próximo mes de octubre, busca resolver los problemas de movilidad entre las dos ciudades. Las autoridades pretenden crear un sistema integral de transporte gratuito que se sume a los ya existentes, facilitando el traslado diario de miles de personas.
Al respecto, el gobernador destacó que el transporte gratuito es una herramienta fundamental para la calidad de vida. “Estos camiones no solamente les garantizan el transporte, sino que los conducen hacia su futuro”, mencionó, en referencia a los beneficios que la ruta intermunicipal traerá a los jóvenes que cursan sus estudios en las diferentes universidades de la zona.
Con esta iniciativa, Ramos Arizpe y Saltillo fortalecen su coordinación metropolitana, unificando programas de transporte que se suman a la infraestructura de la región. El anuncio representa un paso importante hacia una movilidad más justa y equitativa para toda la población de Coahuila.
COMENTARIOS