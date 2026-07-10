$!Cuartos de final y homenaje musical animarán el FUTFEST en Saltillo

Dos partidos de cuartos de final en pantalla gigante y un homenaje musical a figuras como Juan Gabriel, Jenni Rivera, Marco Antonio Solís, Valentín Elizalde y Selena encabezarán las actividades del FUTFEST Saltillo 2026 durante este sábado 11 y domingo 12 de julio, en el Biblioparque Norte. La programación deportiva comenzará el sábado con el encuentro entre Noruega e Inglaterra, a las 3:00 de la tarde. Posteriormente, Argentina y Suiza se enfrentarán a las 7:00 de la noche.

Al concluir las transmisiones, La Zenda Norteña de Mario Madrigal se presentará a las 10:00 de la noche con un repertorio de música regional mexicana. Para el domingo, a las 9:00 de la noche, está programado el espectáculo “Homenaje por Los Grandes de Saltillo”, integrado por intérpretes que recrearán temas de reconocidas figuras de la música popular.

En el escenario participarán Ramón Alberto con un homenaje a Juan Gabriel; Bianca Sol interpretará canciones de Jenni Rivera; José Mauricio presentará el repertorio de “El Buki”; Azael Serna recordará a Valentín Elizalde, y Perla Nava rendirá tributo a Selena Quintanilla.

Durante ambos días, el público también tendrá acceso a juegos mecánicos, áreas de videojuegos, activaciones, espacios para fotografías, oferta gastronómica y venta de recuerdos.

El FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto hasta el 19 de julio, con transmisiones deportivas, conciertos y actividades de entretenimiento dirigidas a distintos públicos.

La entrada general tiene un costo de 65 pesos en taquilla para personas mayores de dos años. En la plataforma Ticket to Go, el precio es de 68 pesos. Los boletos también están disponibles en sucursales de JR Sombreros.

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