¡Touchdown! Restauranteros de Saltillo proyectan alza en ventas por el Súper Bowl

El sector restaurantero de Saltillo se prepara para el domingo 8 de febrero, día de Súper Bowl, una fecha que, aunque compite con las reuniones caseras, representa un impulso positivo para los establecimientos de la ciudad.

Mario Mata Quintero, restaurantero local, señaló que este evento deportivo es tradicionalmente una jornada favorable para el gremio, permitiendo que los negocios ofrezcan una experiencia distinta a sus clientes habituales.

“El Súper Bowl siempre es una fecha importante. La verdad es que en el tema restaurantero es un día bueno”, afirmó Mata Quintero al referirse a la relevancia que tiene este encuentro para el consumo.

Aunque reconoció que muchos prefieren las carnes asadas en casa, el empresario espera un repunte en la afluencia de comensales. “Esperamos un crecimiento bueno, relativamente debe ser un poquito arriba del 10 ó 15 por ciento”, detalló.

Mata Quintero precisó que, a diferencia de fechas de alta demanda como el 14 de febrero o el 10 de mayo, el domingo de futbol americano requiere una labor de promoción constante para atraer al público.

Respecto a los incentivos para los clientes, indicó que cada establecimiento maneja sus propias dinámicas: “Todos los restaurantes tienen diferentes promociones. Algunos sacan platillos en descuentos o alguna combinación de cerveza y platillo”.

Incluso mencionó que algunos lugares premian la fidelidad de los aficionados. “Si llevas un jersey de los que van a participar en el Súper Bowl, también (ofrecen) alguna cortesía”, añadió.

Sobre el menú predilecto para esta jornada, destacó que hay un producto que domina las comandas. “En tema de comida, la verdad es que las alitas es un referente; se mueve bastante, muy diferente a cualquier otro domingo”.

Para satisfacer esta demanda, los negocios han reforzado sus inventarios. “Cada restaurante trae sus porcentajes ahí; saben cuánto venden normalmente un domingo y para ese domingo especial, pues obviamente más”, concluyó.