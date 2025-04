Cuestionan compra de camioneta para alcaldesa de Arteaga por ‘comodidad’

Regidor afirma que la alcaldesa busca un vehículo más cómodo; actualmente usa una pick up con solo año y medio de uso, lo que ha generado críticas

La reciente aprobación de un presupuesto para la compra de una nueva camioneta para la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, ha generado críticas entre regidores del cabildo, quienes señalan que no se justificó plenamente la necesidad del gasto y que existen otras prioridades para el municipio.

Según miembros del cabildo, la alcaldesa actualmente tiene una camioneta marca Dodge tipo Ram de no más de 2 años de uso. Y es que desde hace años se ha comprobado la necesidad de que los mandatarios municipales de Arteaga trabajen en camionetas utilitarias tipo pick-up con tracción 4x4 para poder realizar labores que incluyen traslados de materiales y hasta rescates en algunas ocasiones.

La aprobación sucedió el 15 de abril en el punto número 13 de la segunda sesión de cabildo de ese día, en donde, a través de una estrategia de opacidad, ingresaron vehículos para muchas áreas, incluida la nueva camioneta para la mandataria municipal.

En entrevista con VANGUARDIA, la alcaldesa aseguró que el presupuesto autorizado para adquirir vehículos no solo contempla uno para su uso personal, sino también unidades destinadas a otras áreas como Protección Civil y Servicios Primarios. Afirmó que se busca equipar todos los departamentos conforme a sus necesidades. No obstante, admitió que el vehículo que actualmente utiliza podría ser más útil en otra área, por lo que busca una opción “más adecuada” para sus funciones, destacando que aún no se define el modelo.