Cumple 15 años el Congreso de Sistemas Computacionales del TecNM-Saltillo

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Saltillo
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    Cumple 15 años el Congreso de Sistemas Computacionales del TecNM-Saltillo
    Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del TecNM-Saltillo, encabezó la inauguración del Congreso de Sistemas Computacionales, que cumple 15 años. CORTESÍA

El encuentro reúne conferencias, talleres y un hackatón regional para acercar al alumnado a las tendencias y oportunidades del sector tecnológico

El Congreso de Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo (TecNM-Saltillo), inició actividades bajo el lema “Preparación para la vida profesional en Tecnologías de Información”, con un programa de conferencias, talleres y actividades orientadas a fortalecer la formación de estudiantes y acercarlos al entorno laboral.

La inauguración se realizó en el Auditorio Tecnológico y estuvo encabezada por la directora de la institución, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, acompañada por Tere Borrego Jiménez, subdirectora académica; Luis Javier Mona Peña, jefe del Departamento de Sistemas Computacionales; Eduardo Basabe, representante de Industrias Basabe, empresa patrocinadora, y Eduardo Valdivia, asesor facultativo del capítulo estudiantil de la especialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/una-gran-historia-de-superacion-conmueve-al-tecnm-saltillo-DF24035372

También participaron Ludivina Facundo, representante de CIIA Nuevo León y egresada del Tecnológico, quien impartió la primera conferencia, así como Guadalupe Rubí Cárdenas Perales, presidenta del capítulo estudiantil de Sistemas Computacionales.

ACERCAN AL ALUMNADO AL SECTOR TECNOLÓGICO

Durante su mensaje de bienvenida, Mona Peña agradeció el respaldo de la dirección del plantel y destacó la importancia de estos encuentros para complementar la formación académica, intercambiar conocimientos y conocer experiencias del ámbito profesional.

$!Estudiantes de Saltillo, Monclova y Torreón participan en el hackatón regional como parte de las actividades del congreso.
Estudiantes de Saltillo, Monclova y Torreón participan en el hackatón regional como parte de las actividades del congreso. CORTESÍA

Asimismo, resaltó el regreso de Ludivina Facundo a su alma mater, una década después de egresar de la carrera de Sistemas Computacionales, para compartir la conferencia “Programar el Futuro”.

Por su parte, Guadalupe Rubí Cárdenas Perales señaló que la organización del congreso representa una oportunidad de aprendizaje para las y los estudiantes. También agradeció el apoyo de las autoridades académicas y del equipo de trabajo que hizo posible esta edición, centrada en las Tecnologías de la Información.

IMPULSAN VINCULACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

Al declarar inaugurado el encuentro, Sánchez Ruiz destacó la participación estudiantil en la organización del congreso y la relevancia de la especialidad de Sistemas Computacionales dentro de la oferta académica del Tecnológico.

La directora señaló que el evento cumple 15 años y convocó a las y los asistentes a aprovechar las conferencias y acercarse a los especialistas para establecer contactos profesionales, intercambiar ideas y generar oportunidades de colaboración en futuros proyectos.

$!El programa contempla ponencias y talleres con la participación de empresas vinculadas al sector de las Tecnologías de la Información.
El programa contempla ponencias y talleres con la participación de empresas vinculadas al sector de las Tecnologías de la Información. CORTESÍA

Durante las dos jornadas de actividades se contempla la participación de empresas e instituciones como AWS, Softtek, Pepewates, Hxware, Zikit, PJECZ, Magna Mecanismos, Justia y Quentli, entre otras, mediante ponencias y talleres sobre temas relacionados con las Tecnologías de la Información.

Como parte del programa también se desarrolla un hackatón regional con estudiantes de Saltillo, Monclova y Torreón, así como participantes de instituciones como el TecNM campus Laguna, la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), el TecNM campus Nuevo León, el Tecnológico de Torreón y la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Con estas actividades, el Congreso de Sistemas Computacionales busca vincular la preparación académica con las tendencias del sector tecnológico y propiciar el intercambio de conocimientos entre estudiantes, especialistas y empresas.

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