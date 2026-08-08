Cursos de Verano reúnen a 300 niñas y niños en el Biblioparque Sur, en Saltillo

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    Cursos de Verano reúnen a 300 niñas y niños en el Biblioparque Sur, en Saltillo
    Un total de 300 niñas y niños participan en los Cursos de Verano 2026 que se realizan en el Biblioparque Sur. CORTESÍA

La jornada ofrece actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas, con énfasis en convivencia, aprendizaje y activación física

Con la participación de 300 niñas y niños de entre 6 y 12 años, el Gobierno Municipal de Saltillo desarrolla los Cursos de Verano 2026 en las instalaciones del Biblioparque Sur, donde durante estas vacaciones se combinan actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el propósito es ofrecer a la niñez espacios seguros para aprovechar el periodo vacacional mediante actividades que favorezcan la convivencia, el aprendizaje y la práctica deportiva.

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“Estamos muy contentos de poder recibir a nuestras niñas y niños y que tengan la oportunidad de disfrutar de todas las actividades programadas y convivir en un ambiente seguro”, expresó.

Los cursos comenzaron el 3 de agosto y concluirán el próximo 14 de agosto. La programación de esta edición está inspirada en el futbol y la celebración deportiva del Mundial.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en una jornada acuática y compartieron recomendaciones de seguridad con los menores.
Elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en una jornada acuática y compartieron recomendaciones de seguridad con los menores. CORTESÍA

Édgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, destacó que las actividades permiten a las y los participantes mantenerse activos mientras desarrollan nuevas habilidades y conviven con otros menores.

DIVERSIÓN, DEPORTE Y APRENDIZAJE

Como parte de las actividades de la primera semana, las y los participantes disfrutaron de una jornada acuática con apoyo del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos, además de participar en las dinámicas, explicaron a los menores sus principales funciones y compartieron recomendaciones de seguridad.

Ana Laura Zertuche, subdirectora de Vinculación del Instituto, informó que para el desarrollo de los cursos se cuenta con el apoyo de prestadores de servicio social y voluntarios de CBTis, CECyTEC y Universidad Carolina, además de jóvenes que cada año se incorporan al programa.

Entre las actividades realizadas se encuentran la elaboración de figuras de plastilina inspiradas en mascotas del Mundial, manualidades, portarretratos y portalápices con motivos futbolísticos, experimentos científicos, construcción de boomerangs y la dinámica denominada “Futbolista cara de papa”.

$!Las actividades incluyen futbol, tochito, basquetbol, baile, manualidades y experimentos científicos.
Las actividades incluyen futbol, tochito, basquetbol, baile, manualidades y experimentos científicos. CORTESÍA

En el apartado deportivo, las niñas y los niños participan en clases de baile, futbol soccer, tochito y basquetbol, actividades mediante las cuales se promueven el trabajo en equipo, el respeto y la sana convivencia.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte reconoció la colaboración de Protección Civil, María de la Paz Leyva Pérez “Keka Cuentos”, la Biblioteca del Estado mediante el Maratón del Saber, el DIF Saltillo y la Dirección de Servicios Primarios, dependencias y organismos que contribuyen al desarrollo de las actividades.

El DIF Saltillo participa con acciones de hidratación para las y los asistentes, mientras que las demás instituciones y áreas municipales apoyan con actividades, servicios y logística durante el programa.

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