Dan 12 y ocho años de cárcel a dos hombres por transportar migrantes en Coahuila

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Saltillo
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    Dan 12 y ocho años de cárcel a dos hombres por transportar migrantes en Coahuila
    La investigación comenzó en febrero de 2024 tras una intervención de agentes de la Fiscalía de Coahuila. CORTESÍA

La investigación comenzó en febrero de 2024, después de que policías estatales pusieran a los dos hombres a disposición de autoridades federales

Un operativo realizado en Coahuila para interceptar el traslado irregular de ocho ciudadanos ecuatorianos terminó, más de dos años después, con condenas de 12 y 8 años de prisión contra los dos hombres señalados como responsables de transportarlos.

La Fiscalía General de la República obtuvo las sentencias contra Abel “N” y Omar “N” por el delito de transporte de personas extranjeras, después de que el caso llegara a juicio oral y el Ministerio Público Federal presentara los elementos reunidos durante la investigación.

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La pena más elevada fue impuesta a Abel “N”, condenado a 12 años de cárcel y al pago de 814 mil 275 pesos. Omar “N”, por su parte, recibió una sentencia de ocho años de prisión, además de una multa de 542 mil 850 pesos. En conjunto, las sanciones económicas superan un millón 357 mil pesos.

El origen del expediente se remonta a febrero de 2024. Elementos de la Unidad de Reacción e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila realizaron entonces la intervención que derivó en la puesta a disposición de los ahora sentenciados ante las autoridades competentes.

Durante esa acción fueron localizadas ocho personas originarias de Ecuador que, según estableció posteriormente la investigación, eran transportadas de manera irregular.

El hallazgo provocó la intervención de la autoridad federal debido a que los hechos correspondían a un delito previsto en materia migratoria.

A partir de la puesta a disposición, la Fiscalía Federal en Coahuila abrió la carpeta correspondiente y reunió los elementos que posteriormente fueron llevados ante el órgano jurisdiccional.

El procedimiento avanzó hasta una audiencia de juicio oral, en la que el fiscal federal expuso las pruebas contra ambos acusados. Una vez valorados esos elementos, la autoridad judicial determinó su responsabilidad y dictó las penas diferenciadas.

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La FGR no precisó en su información pública el municipio de Coahuila donde ocurrió la detención, la ruta que seguían los involucrados ni el destino final de los ocho ciudadanos ecuatorianos.

El caso queda así cerrado en su etapa de juicio con dos sentencias condenatorias derivadas de una investigación iniciada desde febrero de 2024

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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