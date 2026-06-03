Dan última oportunidad a remisos para regularizar su cartilla militar en la Región Sureste

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Saltillo
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    Dan última oportunidad a remisos para regularizar su cartilla militar en la Región Sureste
    Los conscriptos remisos de las clases 1990 a 2006 podrán regularizar su situación militar durante la primera quincena de junio. CORTESÍA

El llamado está dirigido a hombres de las clases 1990 a 2006 de cinco municipios de la Región Sureste que aún no han concluido el trámite del Servicio Militar Nacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través del 69/o. Batallón de Infantería, convocó a los conscriptos remisos de las clases 1990 a 2006 que aún no han entregado su media cartilla militar a regularizar su situación durante la primera quincena de junio.

De acuerdo con un oficio emitido por la autoridad militar, el llamado está dirigido a ciudadanos de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda que no hayan acudido previamente a concluir el trámite correspondiente.

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El documento señala que los interesados podrán presentarse del 1 al 15 de junio de 2026 para realizar el procedimiento por única ocasión y cumplir satisfactoriamente con su Servicio Militar Nacional en calidad de remisos.

La autoridad militar indicó que quienes completen el trámite serán considerados a disponibilidad, conocida comúnmente como “bola negra”, durante el presente año.

Para realizar el procedimiento deberán presentar en original y copia acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente y media cartilla militar.

La convocatoria fue difundida por el Campo Militar Número 6-F “General de División Emilio Madero González”, con sede en Saltillo, con el propósito de que los ciudadanos que aún tienen pendiente este requisito puedan regularizar su situación dentro del plazo establecido.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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