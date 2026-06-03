Dan última oportunidad a remisos para regularizar su cartilla militar en la Región Sureste

De acuerdo con un oficio emitido por la autoridad militar, el llamado está dirigido a ciudadanos de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda que no hayan acudido previamente a concluir el trámite correspondiente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) , a través del 69/o. Batallón de Infantería, convocó a los conscriptos remisos de las clases 1990 a 2006 que aún no han entregado su media cartilla militar a regularizar su situación durante la primera quincena de junio.

El documento señala que los interesados podrán presentarse del 1 al 15 de junio de 2026 para realizar el procedimiento por única ocasión y cumplir satisfactoriamente con su Servicio Militar Nacional en calidad de remisos.

La autoridad militar indicó que quienes completen el trámite serán considerados a disponibilidad, conocida comúnmente como “bola negra”, durante el presente año.

Para realizar el procedimiento deberán presentar en original y copia acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente y media cartilla militar.

La convocatoria fue difundida por el Campo Militar Número 6-F “General de División Emilio Madero González”, con sede en Saltillo, con el propósito de que los ciudadanos que aún tienen pendiente este requisito puedan regularizar su situación dentro del plazo establecido.