De 12 a más de 100 rescates: Jesús Laureano sigue buscando mascotas en Saltillo

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Saltillo
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    De 12 a más de 100 rescates: Jesús Laureano sigue buscando mascotas en Saltillo
    Jesús Laureano continúa realizando de manera independiente búsquedas y rescates de mascotas en Saltillo; asegura que actualmente recibe entre dos y tres solicitudes de ayuda casi todos los días. OMAR SAUCEDO

El rescatista independiente asegura que las solicitudes de ayuda aumentaron alrededor de 300 por ciento desde 2025; Mirasierra, Guayulera y Zaragoza figuran entre los sectores donde más casos ha atendido

Desde que VANGUARDIA documentó su labor en junio de 2025, Jesús Alberto Laureano Ibarra ha continuado con la búsqueda y rescate de mascotas perdidas en Saltillo, una actividad que, asegura, ha crecido de manera importante durante el último año.

De acuerdo con sus registros personales, actualmente cuenta con 56 búsquedas documentadas y más de 100 rescates, aunque aclara que se trata de dos tipos de casos que lleva por separado. También afirma que las solicitudes de ayuda han aumentado alrededor de 300 por ciento desde que comenzó a darse a conocer su trabajo.

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Actualmente, refiere recibir casi a diario entre dos y tres reportes de mascotas perdidas.

UN RESCATE ENTRE RATAS Y UNA CASA ABANDONADA

Entre los casos que más recuerda está el de un perro que permaneció aproximadamente dos meses dentro de una vivienda abandonada, después de que sus antiguos ocupantes se fueron. Vecinos le arrojaban comida al animal desde el exterior hasta que dejaron de escucharlo.

Al ingresar al inmueble, Jesús encontró al perro viviendo dentro de la casa junto con ratas de gran tamaño. Para sacarlo tuvo que adentrarse en la vivienda y, debido a las condiciones del inmueble, finalmente derribó la puerta principal.

Después dejó una notificación para localizar al responsable, pero, según relata, nunca recibió respuesta. Jesús considera este uno de los rescates más complicados que ha realizado, debido también a que se trataba de una vivienda de dos pisos y las condiciones del lugar dificultaban el acceso.

Otro caso que recuerda ocurrió en Las Torres, donde acudió por un perro que parecía pequeño en una fotografía. Al llegar descubrió que se trataba de un animal de mayor tamaño que intentó atacarlo.

$!Parte de su labor consiste en difundir fichas de mascotas extraviadas mientras recorre distintos sectores de Saltillo en busca de animales reportados por sus familias.
Parte de su labor consiste en difundir fichas de mascotas extraviadas mientras recorre distintos sectores de Saltillo en busca de animales reportados por sus familias. CORTESÍA

Tuvo que regresar al día siguiente y utilizar alimento y agua para acercarse; finalmente lo cubrió con una manta para poder retirarlo.

MIRASIERRA, ENTRE LAS ZONAS QUE MÁS ATIENDE

Además de los rescates, Jesús señala que hay sectores de Saltillo donde ha encontrado mayor actividad relacionada con mascotas perdidas y casos de maltrato animal. Mirasierra es la colonia que identifica con mayor actividad, seguida, de acuerdo con los casos que personalmente ha atendido, por sectores como la Guayulera y Zaragoza.

“En la Mirasierra hay más maltrato animal, rescates y hay pérdidas también allá”, explicó. Estas referencias corresponden únicamente a los casos que él ha atendido, por lo que no representan una estadística oficial sobre las colonias donde se registran más mascotas perdidas o casos de maltrato en Saltillo.

BUSCA MEJORAR SU EQUIPO

Su forma de trabajo también ha cambiado. Actualmente utiliza equipo de visión nocturna, iluminación, cámara corporal y un teléfono con funciones de visión nocturna.

Su intención es incorporar esta tecnología a un dron para facilitar las búsquedas, especialmente durante las jornadas nocturnas. Las labores pueden extenderse desde las 18:30 horas hasta la medianoche o incluso la una de la mañana.

UNA LABOR QUE SIGUE SIENDO INDEPENDIENTE

Después de más de un año dedicado a esta actividad, asegura haber observado un incremento en los casos de abandono y maltrato que llegan a su conocimiento, aunque reconoce que esto también puede estar relacionado con que cada vez más personas recurren a él.

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Jesús continúa realizando esta labor de manera independiente y señala que su principal satisfacción llega cuando logra encontrar a una mascota y reunirla nuevamente con su familia.

“Una satisfacción, una felicidad bien grande”, describe al hablar de esos momentos. Para Jesús, los animales forman parte de las familias y completar una búsqueda significa cumplir una misión.

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Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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