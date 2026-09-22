De las camionetas clásicas a la labor social: Clásicas Girls Saltillo inicia colecta para pacientes del IMSS

Lo que comenzó como una afición compartida por las camionetas clásicas se convirtió también en una forma de ayudar. Cuatro mujeres de Saltillo integran Clásicas Girls, un grupo que ahora busca reunir donativos para pacientes y familiares que atraviesan dificultades durante su estancia en la Clínica 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey.

Fabiola Palacios, integrante de la agrupación junto con Laura García, Valeria López y Gabriela Ruiz, explicó que Clásicas Girls Saltillo nació el 4 de mayo, después de que coincidieran previamente en otro club de mujeres aficionadas a los vehículos.

Aunque mantuvieron la amistad y colaboración con aquella agrupación, decidieron iniciar su propio proyecto debido a que compartían un interés particular por las camionetas clásicas y una visión que también contemplaba realizar actividades de apoyo social. “Desde niñas nos empezó a llamar la atención [el tema de] las camionetas”, contó Palacios, quien señaló que, pese a tratarse de un ambiente tradicionalmente asociado con los hombres, encontraron en esta afición un punto en común para formar su propia comunidad. DEL GUSTO POR LOS CLÁSICOS A UNA CAUSA SOCIAL La colecta no representa su primera experiencia altruista. Hace 15 días, las integrantes realizaron un pequeño evento para recaudar recursos destinados al tratamiento de un amigo enfermo y anteriormente también habían brindado apoyos de manera menos visible a personas que identificaban con alguna necesidad. Las conversaciones entre las integrantes las llevaron a plantearse una campaña de mayor alcance, para la cual eligieron la Clínica 34 del IMSS en Monterrey por una experiencia cercana al grupo. De acuerdo con Palacios, el hijo de una de sus compañeras estuvo internado en ese hospital y durante ese periodo la familia enfrentó diversas dificultades, lo que les permitió conocer algunas de las necesidades que pueden surgir durante una hospitalización.

Entre ellas identificaron las de personas que cuentan con poco acompañamiento familiar o tienen solamente a una persona pendiente del paciente, situación que motivó al grupo a enfocar la colecta en artículos de uso cotidiano. ¿QUÉ PODEMOS DONAR? Entre los artículos que Clásicas Girls busca reunir se encuentran botellas de agua, papel higiénico, toallas sanitarias, gel antibacterial, jabón, pañales para bebé y adulto, así como juguetes nuevos o en buen estado. También reciben aportaciones económicas para apoyar, cuando sea necesario, con recetas o medicamentos que requieran las personas beneficiadas. Palacios aseguró que pretenden documentar el uso de esos recursos mediante comprobantes y compartir posteriormente la entrega en sus redes sociales. “No es con fines de lucro, es para ayudar a la gente. Todo lo que nosotros hagamos va a ser compartido en redes”, señaló. El grupo no estableció una cantidad específica como meta, aunque espera reunir suficientes productos para trasladarlos desde Saltillo hasta Monterrey y realizar la entrega a pacientes y familiares. AMPLÍAN PLAZO DE RECOLECCIÓN Originalmente, la convocatoria contemplaba realizar la entrega el 26 de septiembre; sin embargo, ante la baja respuesta obtenida durante los primeros días, las integrantes decidieron ampliar el periodo de recepción de donativos.

La nueva fecha todavía es tentativa, aunque contemplan realizar la entrega hacia finales de noviembre, con la intención de reunir una mayor cantidad de artículos y llevarlos antes de las fiestas decembrinas. Para facilitar las donaciones, las integrantes anuncian a través de sus redes sociales diferentes puntos de encuentro en Saltillo, entre ellos Sendero Sur y Soriana Echeverría, además del negocio de una de las integrantes. Los horarios y ubicaciones se actualizan conforme a su disponibilidad, principalmente durante la tarde, entre las 17:00 y 20:00 horas, por lo que el grupo pide consultar sus redes antes de acudir. Quienes colaboren con la colecta también participarán en la rifa de una hebilla personalizada. Para ello, las integrantes registrarán el nombre y teléfono de cada donante y realizarán el sorteo una vez concluida la campaña. LA AYUDA CONTINÚA La intención de Clásicas Girls es que las actividades sociales continúen después de esta primera campaña de mayor alcance. Entre sus proyectos a futuro se encuentran organizar colectas de juguetes, ropa y cobijas para personas en situación vulnerable, especialmente durante la temporada de frío. Para Palacios, el objetivo es que el grupo sea conocido no solamente por las camionetas que conducen, sino también por las acciones que pueden realizar a partir de esa afición compartida. “Nos encantaría que mucha gente se sume a este tipo de eventos porque sí hay mucha gente necesitada”, expresó. CONTACTO Facebook: Clásicas Girls Saltillo TikTok: clasicas.girls.saltillo Instagram: @clasicasgirls_saltillo

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