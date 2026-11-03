De vender su primer jabón a conquistar Houston: Natalia, la emprendedora saltillense de 12 años

Todo comenzó con una idea, algunos materiales y numerosos intentos fallidos. A sus 12 años, Natalia López Cervantes pasó de experimentar con jabones artesanales en su casa a preparar sus productos para presentarlos en Houston, Texas, donde participará en la Mega Expo Business Kids 2026 el próximo 15 de noviembre. La joven saltillense inició su emprendimiento, Naty Jabones, a finales de febrero de este año. Su interés por las manualidades la llevó a pedir ayuda a sus padres para conseguir las materias primas. Así empezó a fabricar sus propias piezas, aunque los primeros resultados no siempre fueron los esperados.

“Hubo muchos días en que no le salían, muchas fallas y poco a poco fue mejorando y perfeccionando”, recordó su madre, Martha Cervantes, quien explicó que antes de ofrecer los productos al público, la familia comenzó a usarlos en casa para comprobar su calidad. Con el paso de las semanas, Natalia acumuló más de 300 jabones. Entonces decidió venderlos, motivada más por el deseo de mostrar sus diseños que por obtener ganancias. Su primera venta fue un jabón con forma de corazón. Martha recuerda que su hija estaba emocionada mientras preparaba el paquete y agradecía a la persona que había confiado en su trabajo. Poco después llegaron pedidos desde Morelia y Querétaro, donde clientes solicitaron diseños y presentaciones personalizadas. DE LOS INTENTOS FALLIDOS A UNA INVITACIÓN INTERNACIONAL Lo que nació como una actividad en casa fue creciendo hasta llegar a bazares locales y establecimientos comerciales de Saltillo. Natalia también empezó a exhibir sus jabones en redes sociales, administradas por su madre, donde muestra sus creaciones y parte del proceso de fabricación. Entre sus artículos destacan los jabones de miel, que de acuerdo con Martha son los más solicitados, así como figuras decorativas y presentaciones para regalo. Sin embargo, una de las piezas más significativas para Natalia es un jabón con forma de racimo de uvas. Su fabricación le tomó varios días de pruebas hasta conseguir el resultado que buscaba. El producto le gustó tanto que decidió mostrarlo en sus redes y posteriormente incluirlo entre los artículos con los que promociona su participación internacional.

La oportunidad de viajar a Houston llegó cuando una representante de la Mega Expo Business Kids contactó a la familia después de conocer el contenido que Natalia compartía en internet. Martha detalló que su hija fue invitada al encuentro organizado por Voces que Inspiran Kids. Ahí presentará sus jabones, contará su experiencia como emprendedora y participará en un podcast dedicado a las historias de niñas y niños con proyectos propios. Natalia será la única representante de Coahuila entre cinco participantes mexicanos invitados al evento, que se celebrará el 15 de noviembre en el Houston Marriott Energy Corridor. “Me sentía súper emocionada porque sentí que me tomaban en cuenta en lo que hago y lo que me gusta hacer”, expresó Natalia López. APRENDER A EMPRENDER SIN DEJAR LA ESCUELA Además de desarrollar su creatividad, el emprendimiento ha cambiado la manera en que Natalia comprende el valor del dinero y el esfuerzo que implica mantener un negocio. Su madre explicó que, al principio, la niña elegía materiales sin considerar demasiado sus precios, pero ahora presta atención a los costos, la calidad de los insumos y el rendimiento de cada producto. “Ahora ya se dio cuenta del valor que requiere ganar el dinero con esfuerzo”, comentó Martha, quien considera que esta experiencia también ha fortalecido la seguridad y madurez de su hija. Natalia cursa el primer año de secundaria y combina sus estudios con la elaboración de jabones. En su escuela, incluso alumnos más pequeños la reconocen por el nombre de su emprendimiento y se acercan a preguntarle sobre sus productos.

Para Martha, verla preparar sus jabones y llevarlos ahora a un escenario internacional representa una gran alegría después de acompañarla durante meses de aprendizaje, errores y pequeños logros. “Es un orgullo y es algo muy gratificante saber que ella, a su corta edad, está logrando a pasos muy grandes sus objetivos”, expresó. El próximo 15 de noviembre, Natalia tendrá la oportunidad de compartir su historia fuera de México. Llevará jabones artesanales, presentaciones navideñas y productos especiales, pero también la experiencia de haber convertido una idea nacida en casa en un proyecto que continúa creciendo. A los niños que quieren emprender, pero no se atreven, Natalia les dice: “Yo les diría que nunca piensen que son demasiado pequeños para cumplir un sueño. Manos pequeñas, grandes sueños”. Su meta a futuro es que el emprendimiento crezca y poder abrir una tienda en una isla de una plaza comercial.

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