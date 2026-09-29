Deja operativo contra acrobacias un detenido y 5 motos aseguradas en Saltillo

Un detenido y cinco motocicletas aseguradas fue el saldo del operativo nocturno implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo para prevenir acrobacias y maniobras de riesgo en las vialidades durante el pasado fin de semana. Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que por indicación del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix se establecieron puntos fijos durante la noche, además de recorridos de vigilancia en las principales vialidades de la ciudad.

Explicó que estas acciones tienen como objetivo prevenir accidentes relacionados con motociclistas y reducir posibles afectaciones a terceros. Durante el fin de semana, los recorridos se realizaron en los bulevares Venustiano Carranza, Vito Alessio Robles, Nazario Ortiz Garza y Alameda Zaragoza, donde se reforzó la presencia de los elementos de Tránsito. Como resultado del operativo, fueron aseguradas cinco motocicletas debido a que sus conductores carecían de la documentación correspondiente.

Además, los elementos de seguridad detuvieron a Bryan Usiel “N”, señalado por alterar el orden público durante las acciones de vigilancia. Banda Alemán señaló que, con los resultados obtenidos durante el fin de semana, suman 12 personas detenidas desde el inicio del operativo, realizado del lunes 21 al domingo 27 de septiembre.

La subdirectora de Tránsito reiteró que los puntos fijos y recorridos nocturnos continuarán como parte de las acciones preventivas para inhibir conductas de riesgo en motocicleta y contribuir a una mayor seguridad para quienes utilizan las vialidades de Saltillo.

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