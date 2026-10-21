Del secuestro a la resiliencia: Shulamit Graber comparte en Saltillo cómo reconstruyó su vida

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    Del secuestro a la resiliencia: Shulamit Graber comparte en Saltillo cómo reconstruyó su vida
    La psicoterapeuta Shulamit Graber presentó su libro “Nada cambia si nada cambias” durante su visita a Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

La psicoterapeuta presentó las tres “R” (reparar, resignificar y reinventarse) durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026

Hace 17 años, la psicoterapeuta Shulamit Graber vivió una experiencia que cambió el rumbo de su vida: fue secuestrada y, durante su cautiverio, enfrentó situaciones en las que temió morir. Aquella vivencia, relató, la llevó a replantear su trabajo profesional y dedicar parte de su trayectoria a acompañar a personas que han sufrido experiencias traumáticas.

Su testimonio formó parte de la conferencia magistral “Resiliencia y transformación: estrategias para una adaptación profunda”, presentada durante el Encuentro Estatal de Salud Mental 2026, que reunió actividades sobre el bienestar emocional, la prevención y el acompañamiento psicológico.

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Graber explicó que, durante su secuestro, hubo momentos en los que temió sufrir una mutilación e incluso perder la vida. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse qué haría diferente si lograba sobrevivir. Se prometió que, de salir con vida, dedicaría su trabajo a ayudar a otras personas a recuperarse de experiencias traumáticas. “Yo no trabajaba con trauma y no me gustaba”, reconoció. Sin embargo, tras aquella experiencia decidió especializarse en ese campo, encontrando un nuevo sentido a lo vivido sin justificar la violencia que sufrió.

REPARAR, RESIGNIFICAR Y REINVENTARSE

Durante su ponencia, Graber presentó un proceso al que llamó las tres R: reparar, resignificar y reinventarse, con el que invitó a los asistentes a reflexionar sobre la manera en que enfrentan sus experiencias dolorosas.

$!La especialista interactuó con los asistentes y firmó ejemplares de su obra.
La especialista interactuó con los asistentes y firmó ejemplares de su obra. FRANCISCO MUÑIZ

Explicó que reparar es reconocer lo ocurrido, trabajar las emociones relacionadas con esas vivencias y aprender a establecer límites. “Reparar no es borrar el pasado. La vida no se vive con borrador”, expresó.

Para ejemplificarlo, compartió la relación difícil que mantuvo con su padre durante la infancia y el proceso terapéutico que emprendió para trabajarla. Relató que necesitó tiempo para acercarse a él y hablar de lo sucedido, y que su intención no era recibir una disculpa, sino lograr que se reconociera el daño que había experimentado.

$!El programa del encuentro incluyó técnicas de autorregulación y actividades de relajación.
El programa del encuentro incluyó técnicas de autorregulación y actividades de relajación. FRANCISCO MUÑIZ

La segunda etapa, resignificar, consiste en revisar la interpretación que una persona construye sobre sus experiencias. En su caso, señaló que decidió no permitir que el secuestro se convirtiera en el único elemento que definiera su identidad. “Tú eres más que lo que has vivido”, dijo a los asistentes.

Graber recomendó reconocer las capacidades y recursos personales que permiten superar momentos difíciles, y pidió evitar los reproches constantes hacia decisiones tomadas en el pasado, al recordar que las personas actúan con los conocimientos y herramientas de los que disponen en cada momento.

ESPACIOS PARA HABLAR DE SALUD MENTAL

La conferencia se desarrolló como parte del segundo día del Encuentro Estatal de Salud Mental 2026, cuyo programa incluyó temas como la valoración del riesgo suicida, la salud mental infantil, los vínculos y la inteligencia artificial, además de técnicas de autorregulación.

$!La titular de Inspira Coahuila, Paola, y la psicoterapeuta Shulamit Graber compartieron un momento durante el evento.
La titular de Inspira Coahuila, Paola, y la psicoterapeuta Shulamit Graber compartieron un momento durante el evento. FRANCISCO MUÑIZ

Graber reconoció la importancia de contar con encuentros dedicados al bienestar emocional y manifestó su entusiasmo por las actividades que conoció durante su visita a Saltillo. Consideró que todavía hacen falta más espacios de este tipo en México, así como mayores esfuerzos para incorporar la atención psicológica a los servicios cotidianos de salud.

Al concluir, insistió en que las experiencias dolorosas no tienen por qué convertirse en la única definición de una persona y que trabajar su significado puede formar parte de un proceso de recuperación. Para la especialista, reinventarse no consiste en olvidar lo ocurrido, sino en encontrar nuevas formas de vivir después de la adversidad.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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