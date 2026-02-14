Del tabú a la compra en línea: sex shop registra mayor apertura y consumo por San Valentín

El consumo de productos eróticos en Saltillo muestra una transición hacia la normalización, impulsada por las ventas en línea, el acceso a información en redes y la búsqueda de nuevas experiencias en pareja o en solitario, de acuerdo con un emprendedor del sector.

Samuel de la Rosa, propietario de la tienda en línea Trick N Bazar, explicó que fechas como el 14 de febrero representan picos de ventas, aunque el comportamiento del consumidor ha cambiado en los últimos años, sobre todo por la forma en que ahora se adquieren estos productos.

“El 14 es una venta alta cuando se anuncia con anticipación. No se vende solo, hay que promoverlo, pero sí es una fecha fuerte”, dijo.

El modelo digital ha sido clave para reducir la barrera del tabú, pues permite que las personas compren con discreción y sin acudir a un local físico. “La idea de hacerlo en línea fue para evitar que la persona tenga que acudir a un lugar. Las entregas son a domicilio, selladas y discretas, para proteger la privacidad del cliente”, explicó.

Señaló que muchos de sus compradores son jóvenes que aún viven con sus familiares o roomies y buscan mantener la confidencialidad de sus pedidos.

¿QUÉ SE BUSCA?

En su experiencia, el mayor flujo de clientes corresponde a parejas del mismo sexo, además de personas que compran de manera individual. “Donde tengo más flujo de compradores son parejas gay”, comentó.

En cuanto a los productos más demandados, destacan artículos compactos, silenciosos y fáciles de ocultar. “Se venden vibradores, colitas tipo zorro, productos de limpieza y en general artículos pequeños, fáciles de llevar y que no sean ruidosos”, dijo.

Los llamados “vibradores bala” son actualmente de los más solicitados, mientras que en años anteriores productos más específicos tuvieron picos de popularidad.

CAMBIO CULTURAL

De la Rosa atribuyó el cambio en el consumo a la exposición que existe en plataformas digitales y redes sociales, donde cada vez es más común encontrar referencias a este tipo de productos. “Se ha normalizado. Ya no es difícil ver sugerencias en plataformas como Mercado Libre o Amazon. Antes no pasaba”.