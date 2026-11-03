Denuncia PRI Saltillo intento de cooptación de sus gestoras sociales por otros partidos

El dirigente tricolor señaló que estas fuerzas políticas actúan impulsadas por el interés del voto durante los periodos de campaña, buscando arrebatar estructuras ante la carencia de proyectos propios.

El presidente del Comité Municipal del PRI en Saltillo , Eduardo Medrano, denunció que partidos opositores han intentado piratearse a las gestoras sociales de su partido ante la falta de presencia constante y trabajo en el territorio por parte de esas organizaciones.

Medrano explicó que el PRI cuenta con una red de aproximadamente mil 200 gestoras y gestores sociales. Aseveró que el arraigo y el trabajo de años en las colonias no se pueden igualar ni improvisar.

Asimismo, destacó que la estructura se mantiene activa todo el año con jornadas en colonias y comunidades rurales. Aseguró que el partido continuará respaldando programas públicos locales como “Aquí vamos gratis”, en apoyo a la economía social.

“Al no tener ellos de dónde, pues claro que van y voltean a ver hacia lo de nosotros, pero te digo que tenemos una estructura muy sólida, muy fuerte y sobre todo muy comprometida”, afirmó Medrano.

“Y como les dije la vez pasada, vamos a repetir la dosis en el 2027”, sentenció el líder tricolor sobre el respaldo electoral de la estructura territorial en la capital del estado.