Denuncia Raúl Vera violación a la libertad religiosa tras negarle acceso a reo en hospital de Saltillo

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, denunció públicamente que autoridades penitenciarias federales le impidieron administrar un sacramento a una persona privada de la libertad, situación que calificó como una violación al derecho constitucional de libertad religiosa. A través de sus redes sociales, el también fraile dominico compartió un mensaje en el que relató lo ocurrido y expresó su inconformidad por la negativa de los custodios. En la publicación recordó su larga trayectoria dentro de la Iglesia y aseguró que nunca antes se le había impedido brindar asistencia espiritual a una persona en estas condiciones.

“Tengo 38 años de obispo y 50 de sacerdote, y jamás me habían negado dar un sacramento a una persona privada de libertad”, escribió Vera López. De acuerdo con el religioso, el hecho ocurrió cuando intentó acercarse a un joven que se encuentra hospitalizado en el Hospital General de Saltillo, quien está bajo custodia federal al ser interno del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, conocido como Mesillas. El obispo emérito explicó que, pese a tratarse de una persona privada de la libertad, la Constitución mexicana garantiza el derecho a la libertad religiosa y de culto, por lo que consideró injustificada la decisión de las autoridades de seguridad de impedirle ofrecer asistencia espiritual. “En México, las personas privadas de su libertad conservan su derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, garantizado por el artículo 24 de nuestra Constitución”, señaló en su mensaje.

Vera López cuestionó además el papel de los elementos encargados de la custodia del interno, al considerar que no pueden limitar derechos fundamentales de una persona, independientemente de su situación jurídica. “Los elementos de Seguridad Pública no son los dueños de la vida de ese muchacho y no pueden quitarle sus derechos; se trata de un ser humano”, expresó el obispo emérito. El pronunciamiento del religioso generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron sobre los derechos de las personas privadas de la libertad y el acceso a la asistencia espiritual, particularmente cuando se encuentran hospitalizadas o en situaciones de salud delicadas.

¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN? El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como a practicar individual o colectivamente los actos de culto correspondientes, siempre que no constituyan un delito o falta sancionada por la ley. En el caso de las personas privadas de la libertad, la legislación en materia penitenciaria también contempla el acceso a servicios religiosos y asistencia espiritual, siempre bajo condiciones de seguridad y supervisión de las autoridades correspondientes. Raúl Vera López fue obispo de la diócesis de Saltillo entre 2000 y 2020, periodo durante el cual destacó por su trabajo en temas de derechos humanos, migración y defensa de grupos vulnerables. Tras su retiro, continúa participando activamente en el debate público y en causas sociales desde su condición de obispo emérito.

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