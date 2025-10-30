Dependencias de Saltillo celebran concurso de altares por el Día de Muertos

Con el objetivo de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y fortalecer la identidad cultural al interior del Gobierno Municipal de Saltillo, la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos organizó el Concurso de Altares de Muerto 2025 “Por Amor a Nuestras Tradiciones”.

El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, destacó que en la administración del alcalde Javier Díaz González se promueve la oferta cultural y que este concurso es un ejemplo del compromiso del gobierno municipal con la difusión de las tradiciones mexicanas.

“En esta convocatoria se involucró el personal de las diferentes dependencias municipales y la idea es que los altares que armaron también sean apreciados por las y los ciudadanos que acuden a las dependencias a realizar algún trámite”, comentó Moreno Aguirre, acompañado por la Tesorera Lissette Álvarez Cuellar.

El montaje de los altares se realiza durante los días 30 y 31 de octubre en los diferentes edificios que albergan las dependencias municipales, donde un jurado especializado evaluará las creaciones.

El concurso involucró a personal de diversas áreas del gobierno municipal, incluyendo DIF Saltillo, Servicios Públicos, Seguridad y Cultura Física, entre otras. FOTO: CORTESÍA

En el concurso participaron áreas como: Atención Ciudadana, Catastro, Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete, Mejora Regulatoria, Servicios Administrativos, Instituto Municipal de las Mujeres, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Distrito Centro, Secretaría del Ayuntamiento, Fomento Económico y Turismo, así como DIF Saltillo, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Biblioparque Sur, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y el Gimnasio Municipal.

Los altares fueron dedicados a personajes históricos y culturales, como la Madre Teresa de Calcuta, Venustiano Carranza, el cantante Leo Dan, el poeta Manuel Acuña y la pintora Elena Huerta, así como a las víctimas del accidente de tren en Puente Moreno, trabajadores y trabajadoras del gobierno municipal, y familiares y amigos.

