Dependencias de Saltillo celebran concurso de altares por el Día de Muertos

Con el objetivo de fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y fortalecer la identidad cultural al interior del Gobierno Municipal de Saltillo, la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos organizó el Concurso de Altares de Muerto 2025 “Por Amor a Nuestras Tradiciones”.

El jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, destacó que en la administración del alcalde Javier Díaz González se promueve la oferta cultural y que este concurso es un ejemplo del compromiso del gobierno municipal con la difusión de las tradiciones mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Ajustan horarios de rutas troncales en Saltillo por mantenimiento, este 31 de octubre

“En esta convocatoria se involucró el personal de las diferentes dependencias municipales y la idea es que los altares que armaron también sean apreciados por las y los ciudadanos que acuden a las dependencias a realizar algún trámite”, comentó Moreno Aguirre, acompañado por la Tesorera Lissette Álvarez Cuellar.

El montaje de los altares se realiza durante los días 30 y 31 de octubre en los diferentes edificios que albergan las dependencias municipales, donde un jurado especializado evaluará las creaciones.