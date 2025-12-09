Deportistas enfrentan violencia sistémica; propone Alianza Coahuila reforma a ley estatal

Ante la persistencia de violencia y discriminación en el ámbito deportivo, la Alianza Coahuila —integrada por PRI, PAN y PRD— presentó una iniciativa para elevar la igualdad de género a principio rector de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, así como para establecer la obligación de crear mecanismos que permitan prevenir, atender y sancionar la violencia.

La propuesta, impulsada por la diputada Beatriz Fraustro, busca armonizar el marco jurídico local con el federal y garantizar la transversalización de la perspectiva de género en todas las instituciones deportivas del estado.

La reforma plantea modificar la fracción V del artículo 1º y el artículo 4º de dicha ley, además de añadir un nuevo capítulo IV, bajo el título “De la Igualdad de Género en la Cultura Física y el Deporte”, con los artículos 15 Bis, 15 Ter y 15 Quater.

Esto permitirá establecer medidas para asegurar la participación igualitaria de mujeres y hombres, lineamientos para incluir la perspectiva de género en políticas y programas deportivos, y la obligación de contar con protocolos para prevenir y sancionar el acoso, hostigamiento y otras formas de violencia de género.

En la exposición de motivos se destacó que la violencia en el deporte continúa siendo un fenómeno sistémico, con manifestaciones que van desde el acoso físico y verbal hasta agresiones digitales, sumado a la falta de respuestas institucionales eficaces.

Según el estudio europeo Child Abuse in Sports, el 75 por ciento de las niñas que practican deportes ha sufrido algún tipo de violencia interpersonal. Además, se mencionó que en México diversas atletas han denunciado agresiones físicas, psicológicas y sexuales que han afectado su vida personal y profesional, en ocasiones enfrentando represalias o la pérdida de apoyos.

De igual manera, datos de la Fundación Tamara Vega señalan que más del 70 por ciento de las y los deportistas ha sufrido algún tipo de violencia, aunque solo el 10 por ciento se atreve a denunciar.

Un sondeo de ESPN confirma esta tendencia y advierte que, en muchos casos, las deportistas conviven con sus agresores, quienes suelen ser entrenadores, compañeros, dirigentes o incluso aficionados.

A nivel nacional, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte implementó el Programa de Atención de Género y No Discriminación en el Deporte, orientado a generar entornos seguros e inclusivos.

En Coahuila, aunque la ley vigente contempla disposiciones contra la discriminación, la iniciativa sostiene que estas son principalmente declarativas y que se requieren mecanismos operativos para garantizar su cumplimiento, en congruencia con los compromisos estatales de protección a niñas y mujeres.