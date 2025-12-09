Torreón vive temporada intensa de peregrinaciones, reporta mil 200 recorridos atendidos

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón informó que, al corte del 9 de diciembre, se han atendido alrededor de mil 200 peregrinaciones, cifra que convierte a la actual temporada en una de las más intensas en movimiento vial de los últimos años.

El incremento refleja la fuerza de las tradiciones religiosas en la región y, al mismo tiempo, representa un reto logístico para las autoridades encargadas de preservar la seguridad en las calles.

La directora de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, destacó la buena coordinación con la ciudadanía y los organizadores, quienes han seguido las medidas de seguridad recomendadas. Indicó que esta colaboración ha sido clave para mantener recorridos ordenados y sin incidentes.

Entre las reglas principales para los contingentes, se pide a los asistentes presentarse con anticipación, mantenerse unidos durante el trayecto y reforzar la vigilancia sobre los menores de edad.