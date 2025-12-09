Torreón vive temporada intensa de peregrinaciones, reporta mil 200 recorridos atendidos

Torreón
/ 9 diciembre 2025
    1. Torreón vive su temporada más intensa de peregrinaciones FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Departamento de Tránsito opera con tres turnos y cierres estratégicos para proteger a miles de fieles

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón informó que, al corte del 9 de diciembre, se han atendido alrededor de mil 200 peregrinaciones, cifra que convierte a la actual temporada en una de las más intensas en movimiento vial de los últimos años.

El incremento refleja la fuerza de las tradiciones religiosas en la región y, al mismo tiempo, representa un reto logístico para las autoridades encargadas de preservar la seguridad en las calles.

La directora de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, destacó la buena coordinación con la ciudadanía y los organizadores, quienes han seguido las medidas de seguridad recomendadas. Indicó que esta colaboración ha sido clave para mantener recorridos ordenados y sin incidentes.

Entre las reglas principales para los contingentes, se pide a los asistentes presentarse con anticipación, mantenerse unidos durante el trayecto y reforzar la vigilancia sobre los menores de edad.

$!Martha Alicia Faz dijo que la temporada decembrina exige coordinación total.
Martha Alicia Faz dijo que la temporada decembrina exige coordinación total. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

También se recomienda el uso de ropa cómoda y aditamentos reflectantes en las procesiones nocturnas, con el fin de evitar accidentes.

Faz Dávila insistió en que soltar a los niños de la mano representa un riesgo, especialmente en zonas de cruce vehicular. Asimismo, recordó que los grupos deben respetar los carriles asignados y seguir las indicaciones de los agentes que abanderan los recorridos.

El operativo incluye cierres temporales, apoyo en cruceros estratégicos y comunicación constante entre agentes para atender cualquier eventualidad.

Actualmente, la dependencia opera con 100 elementos por jornada, distribuidos en tres turnos de ocho horas para garantizar vigilancia permanente.

En cada peregrinación participan entre 25 y 30 agentes, ya que en ciertos momentos se desarrollan hasta cinco recorridos simultáneos, situación que exige una coordinación completa del estado de fuerza.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

