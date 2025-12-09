Torreón vive temporada intensa de peregrinaciones, reporta mil 200 recorridos atendidos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Departamento de Tránsito opera con tres turnos y cierres estratégicos para proteger a miles de fieles
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón informó que, al corte del 9 de diciembre, se han atendido alrededor de mil 200 peregrinaciones, cifra que convierte a la actual temporada en una de las más intensas en movimiento vial de los últimos años.
El incremento refleja la fuerza de las tradiciones religiosas en la región y, al mismo tiempo, representa un reto logístico para las autoridades encargadas de preservar la seguridad en las calles.
TE PUEDE INTERESAR: Divorcios, pensiones, guarda y custodia; principales retos en los Juzgados Familiares de Torreón
La directora de la corporación, Martha Alicia Faz Dávila, destacó la buena coordinación con la ciudadanía y los organizadores, quienes han seguido las medidas de seguridad recomendadas. Indicó que esta colaboración ha sido clave para mantener recorridos ordenados y sin incidentes.
Entre las reglas principales para los contingentes, se pide a los asistentes presentarse con anticipación, mantenerse unidos durante el trayecto y reforzar la vigilancia sobre los menores de edad.
También se recomienda el uso de ropa cómoda y aditamentos reflectantes en las procesiones nocturnas, con el fin de evitar accidentes.
Faz Dávila insistió en que soltar a los niños de la mano representa un riesgo, especialmente en zonas de cruce vehicular. Asimismo, recordó que los grupos deben respetar los carriles asignados y seguir las indicaciones de los agentes que abanderan los recorridos.
TE PUEDE INTERESAR: Enero, nueva fecha para la inauguración de la Ciudad Judicial en Saltillo
El operativo incluye cierres temporales, apoyo en cruceros estratégicos y comunicación constante entre agentes para atender cualquier eventualidad.
Actualmente, la dependencia opera con 100 elementos por jornada, distribuidos en tres turnos de ocho horas para garantizar vigilancia permanente.
En cada peregrinación participan entre 25 y 30 agentes, ya que en ciertos momentos se desarrollan hasta cinco recorridos simultáneos, situación que exige una coordinación completa del estado de fuerza.