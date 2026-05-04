Joven mujer se quita la vida en su domicilio, en Saltillo

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    Joven mujer se quita la vida en su domicilio, en Saltillo
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Ocurrió durante las últimas horas del domingo en la colonia Álamo, al sur de Saltillo

Una joven mujer ya no soportó los problemas que enfrentaba con su pareja y optó por salir por la puerta falsa. Todo sucedió la noche de este domingo en un domicilio de la colonia El Álamo.

La situación inició cuando Paulina Lizbeth N., de 22 años edad, llegó a casa luego de pasar una larga jornada laboral. Le pidió de favor a su mamá que llevara comida para la cena y le dio dinero para que acudiera a la tienda, a cuatro cuadras de su hogar.

A su regreso a casa, María Francisca se llevó una sorpresa desagradable al localizar a su hija colgada con una soga. Estaba atado al techo de su recámara y pidió ayuda a otro de sus hijos.

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Entre los dos lograron bajar el cuerpo de Paulina, a la cual colocaron sobre el suelo, para luego pedir la ayuda inmediata al sistema estatal de emergencias 911. Al confirmarse la muerte de la joven se envió el apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado, (FGE).

Se realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, (Semefo).

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