Saltillo: se incorpora sin precaución y provoca choque con ruta Periférico; no hay lesionados
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Tras el percance, ambas unidades quedaron fuera de su carril de circulación, lo que obligó a implementar labores de control vial para evitar otro accidente en la zona
Un accidente vial entre un camión de reparto de frituras y una unidad de transporte público se registró la mañana de este martes sobre el cruce de Francisco de Urdiñola y 1 de Mayo, en Saltillo.
De acuerdo con las autoridades, Joel de Jesús ¨N¨, de 56 años, conductor de un camión Nissan de reparto de frituras, salía de una tienda Oxxo y, al incorporarse con dirección hacia Otilio González, se atravesó al paso de un camión de la ruta Periférico.
La unidad de transporte público era conducida por Francisco Alejandro, de 36 años, quien circulaba sobre Francisco de Urdiñola cuando ocurrió el percance, antes de llegar al cruce con 1 de Mayo.
Tras el impacto, ambas unidades avanzaron y quedaron en carriles contrarios a su circulación, por lo que elementos de la Policía Municipal y personal del transporte público realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente y agilizar el tránsito vehicular.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Personal de aseguradoras acudió para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo los procedimientos correspondientes.