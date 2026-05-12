Saltillo: se incorpora sin precaución y provoca choque con ruta Periférico; no hay lesionados

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    Saltillo: se incorpora sin precaución y provoca choque con ruta Periférico; no hay lesionados
    De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor del camión de frituras habría salido de una tienda de conveniencia e intentó incorporarse a la vialidad cuando ocurrió el impacto con la unidad de la ruta Periférico. ULISES MARTÍNEZ

Tras el percance, ambas unidades quedaron fuera de su carril de circulación, lo que obligó a implementar labores de control vial para evitar otro accidente en la zona

Un accidente vial entre un camión de reparto de frituras y una unidad de transporte público se registró la mañana de este martes sobre el cruce de Francisco de Urdiñola y 1 de Mayo, en Saltillo.

De acuerdo con las autoridades, Joel de Jesús ¨N¨, de 56 años, conductor de un camión Nissan de reparto de frituras, salía de una tienda Oxxo y, al incorporarse con dirección hacia Otilio González, se atravesó al paso de un camión de la ruta Periférico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hallan-sin-vida-a-adulto-mayor-en-avanzado-estado-de-descomposicion-en-saltillo-HH20637572
$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio del percance para realizar labores de abanderamiento y evitar un nuevo accidente en la zona tras el choque entre ambas unidades.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio del percance para realizar labores de abanderamiento y evitar un nuevo accidente en la zona tras el choque entre ambas unidades. ULISES MARTÍNEZ

La unidad de transporte público era conducida por Francisco Alejandro, de 36 años, quien circulaba sobre Francisco de Urdiñola cuando ocurrió el percance, antes de llegar al cruce con 1 de Mayo.

$!A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambos vehículos.
A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambos vehículos. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, ambas unidades avanzaron y quedaron en carriles contrarios a su circulación, por lo que elementos de la Policía Municipal y personal del transporte público realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente y agilizar el tránsito vehicular.

$!Personal de aseguradoras se presentó en el lugar para tomar conocimiento del hecho y proceder con las diligencias correspondientes tras el accidente vial.
Personal de aseguradoras se presentó en el lugar para tomar conocimiento del hecho y proceder con las diligencias correspondientes tras el accidente vial. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Personal de aseguradoras acudió para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

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