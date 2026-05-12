Saltillo: se incorpora sin precaución y provoca choque con ruta Periférico; no hay lesionados

Un accidente vial entre un camión de reparto de frituras y una unidad de transporte público se registró la mañana de este martes sobre el cruce de Francisco de Urdiñola y 1 de Mayo, en Saltillo.

De acuerdo con las autoridades, Joel de Jesús ¨N¨, de 56 años, conductor de un camión Nissan de reparto de frituras, salía de una tienda Oxxo y, al incorporarse con dirección hacia Otilio González, se atravesó al paso de un camión de la ruta Periférico.