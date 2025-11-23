Derriba a pareja de motociclistas y se da a la fuga en Ramos Arizpe; joven embarazada resulta herida (video)

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Derriba a pareja de motociclistas y se da a la fuga en Ramos Arizpe; joven embarazada resulta herida (video)
    Paramédicos brindan atención a la joven embarazada tras el impacto en la colonia Lázaro Cárdenas. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Autoridades analizan un video captado en la zona para identificar al automovilista que escapó tras provocar el accidente

Una pareja que viajaba en motocicleta fue arrollada por un automovilista que, tras provocar el accidente, huyó del lugar y dejó a los afectados tendidos sobre la vía pública, sin brindar apoyo ni esperar a las autoridades en Ramos Arizpe. El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia debido a la gravedad de las lesiones de una de las víctimas.

El percance ocurrió la noche del sábado en la colonia Lázaro Cárdenas, específicamente en el cruce de Antonio Garza González y Nueva Revolución, donde un vehículo que circulaba a velocidad considerable impactó por alcance a la motocicleta en la que se desplazaba la pareja. El choque provocó que ambos tripulantes cayeran bruscamente al pavimento.

$!Socorristas trasladan a la mujer de 20 años al Hospital General en código amarillo.
Socorristas trasladan a la mujer de 20 años al Hospital General en código amarillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Entre los lesionados se encuentra una joven de 20 años, embarazada de cinco meses, quien sufrió golpes de consideración que ameritaron atención inmediata. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para estabilizarla y posteriormente trasladarla al Hospital General en código amarillo, debido al riesgo que representaban sus lesiones.

El conductor de la motocicleta también recibió valoración prehospitalaria por parte de los socorristas. Aunque sus heridas fueron menos graves, permaneció bajo observación mientras se completaban los procedimientos de asistencia. La motocicleta quedó dañada sobre el pavimento, testimonio del fuerte impacto registrado.

De acuerdo con testigos, el automovilista responsable no detuvo la marcha; por el contrario, aceleró para escapar de la escena antes de que llegaran los cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública. Esta acción complicó la atención del caso y generó indignación entre los vecinos que presenciaron el siniestro.

Tras el reporte, agentes municipales iniciaron la búsqueda del vehículo implicado y comenzaron con las primeras indagatorias para identificar al conductor. Además, se obtuvo un video captado por cámaras de la zona, el cual será entregado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para fortalecer las investigaciones y facilitar la ubicación del responsable del atropello.

