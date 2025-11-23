Derriba a pareja de motociclistas y se da a la fuga en Ramos Arizpe; joven embarazada resulta herida (video)

Una pareja que viajaba en motocicleta fue arrollada por un automovilista que, tras provocar el accidente, huyó del lugar y dejó a los afectados tendidos sobre la vía pública, sin brindar apoyo ni esperar a las autoridades en Ramos Arizpe. El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia debido a la gravedad de las lesiones de una de las víctimas. El percance ocurrió la noche del sábado en la colonia Lázaro Cárdenas, específicamente en el cruce de Antonio Garza González y Nueva Revolución, donde un vehículo que circulaba a velocidad considerable impactó por alcance a la motocicleta en la que se desplazaba la pareja. El choque provocó que ambos tripulantes cayeran bruscamente al pavimento. TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor­a al estrellarse contra un poste en Ramos Arizpe; investigan si dormitó

Entre los lesionados se encuentra una joven de 20 años, embarazada de cinco meses, quien sufrió golpes de consideración que ameritaron atención inmediata. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para estabilizarla y posteriormente trasladarla al Hospital General en código amarillo, debido al riesgo que representaban sus lesiones. El conductor de la motocicleta también recibió valoración prehospitalaria por parte de los socorristas. Aunque sus heridas fueron menos graves, permaneció bajo observación mientras se completaban los procedimientos de asistencia. La motocicleta quedó dañada sobre el pavimento, testimonio del fuerte impacto registrado.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5