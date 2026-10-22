Derriba conductora poste tras perder el control de su camioneta en Ramos Arizpe

La conductora de una camioneta derribó un poste luego de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra la estructura sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. La mujer fue identificada como Dayana Casandra ¨N¨, de 32 años, quien conducía una camioneta Volkswagen Terramont. Los hechos ocurrieron cuando salió de la calle Cañón de las Navajas para incorporarse al bulevar Gustavo Díaz Ordaz, presuntamente a exceso de velocidad.

Durante la maniobra, mientras se colocaba el cinturón de seguridad, la conductora perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste, el cual cayó a consecuencia del choque.

Tras el impacto, la camioneta quedó atravesada sobre la vialidad, lo que generó la movilización de las autoridades municipales para atender el reporte y verificar las condiciones de la conductora. Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe valoraron a Dayana en el lugar y, después de la revisión, descartaron que presentara lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.