Derriba conductora poste tras perder el control de su camioneta en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Derriba conductora poste tras perder el control de su camioneta en Ramos Arizpe
    La conductora perdió el control de la unidad cuando intentaba incorporarse al bulevar Gustavo Díaz Ordaz. ULISES MARTÍNEZ

La mujer de 32 años salió de la calle Cañón de las Navajas para incorporarse a la vialidad; paramédicos de Bomberos la revisaron en el sitio y descartaron lesiones de consideración

La conductora de una camioneta derribó un poste luego de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra la estructura sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

La mujer fue identificada como Dayana Casandra ¨N¨, de 32 años, quien conducía una camioneta Volkswagen Terramont. Los hechos ocurrieron cuando salió de la calle Cañón de las Navajas para incorporarse al bulevar Gustavo Díaz Ordaz, presuntamente a exceso de velocidad.

Cierran militares calles en colonia Las Candelarias de Saltillo para presuntamente buscar a un hombre

Durante la maniobra, mientras se colocaba el cinturón de seguridad, la conductora perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste, el cual cayó a consecuencia del choque.

$!Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe revisaron a la mujer de 32 años y determinaron que no requería traslado hospitalario.
Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe revisaron a la mujer de 32 años y determinaron que no requería traslado hospitalario. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, la camioneta quedó atravesada sobre la vialidad, lo que generó la movilización de las autoridades municipales para atender el reporte y verificar las condiciones de la conductora.

Paramédicos de Bomberos de Ramos Arizpe valoraron a Dayana en el lugar y, después de la revisión, descartaron que presentara lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

$!Una grúa retiró la camioneta del lugar del accidente para trasladarla a un corralón, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.
Una grúa retiró la camioneta del lugar del accidente para trasladarla a un corralón, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos. ULISES MARTÍNEZ

Elementos municipales tomaron conocimiento del accidente y solicitaron el apoyo de grúas para retirar la camioneta y trasladarla a un corralón. Las autoridades realizarían las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

¿Y el ‘Papayita’? O, ¿cómo tapamos el pozo?
NosotrAs: La vida no se sostiene sola

NosotrAs: La vida no se sostiene sola

Consulta la guía completa sobre cuándo poner la ofrenda de Día de Muertos y qué elementos no pueden faltar en tu altar este año.

Día de Muertos... ¿Cuándo se debe colocar la ofrenda y qué elementos necesitas?
Oferta. Los muertos vivientes, los asesinos enmascarados y las fuerzas sobrenaturales protagonizan algunas de las historias ideales para una noche de terror.

Maratón de espanto: guía de series de terror y suspenso para Halloween recién estrenadas
Bono y U2 regresarán a un espectáculo de medio tiempo de la NFL después de casi 25 años, ahora en el duelo entre Packers y Rams.

U2 regresa a la NFL: dará show de medio tiempo en el Packers vs Rams de Thanksgiving 2026
El encuentro entre La Laguna y Tamaulipas se definió en entradas extras, luego de un cerrado duelo de pitcheo.

MLB Cup México 2026: La Laguna cae tras dos victorias en la fase de grupos
El futbolista de Xolos de Tijuana acudió por primera vez a un módulo del Instituto Nacional Electoral tras cumplir 18 años.

Gilberto Mora ya fue por su INE; Instituto aprovecha para llamar a jóvenes a tramitar su credencial
Gabriela Rodríguez Garza, subcampeona mundial y bicampeona centroamericana de tiro deportivo, fue elegida Deportista Absoluta de Coahuila en los premios estatales de 2026.

Gabriela Rodríguez gana el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2026 como Deportista Absoluta