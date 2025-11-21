Derriba y lesiona a motociclista al atravesarse en Saltillo; afirma que el sol lo encandiló
El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se determinan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados
Con una probable fractura en la pierna derecha fue llevado a las instalaciones del Hospital General Raúl ¨N¨, de 31 años, quien a bordo de su motocicleta terminó estrellándose contra un vehículo que se le atravesó en el camino, en Saltillo.
Alrededor de las 8:00 horas se registró el accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle José María Morelos y Pavón, en la colonia Lázaro Cárdenas.
Raúl circulaba con dirección al bulevar Antonio Narro cuando, de la calle Morelos, salió un automóvil Volkswagen Jetta, conducido por Carlos Antonio ¨N¨, de 26 años.
El conductor del auto dijo que pretendía cruzar hacia el otro lado para tomar el retorno, pero debido al sol que tenía de frente aseguró no ver al motociclista, a quien se le atravesó y terminó por derribar sobre el pavimento.
Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que arribaron elementos de Tránsito Municipal y personal paramédico de la Cruz Roja. Tras valorarlo, determinaron trasladarlo al hospital debido a la lesión.
El conductor fue detenido y llevado a las instalaciones de la Policía Municipal de Tránsito, donde quedó a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades y se cubren los daños y gastos médicos correspondientes.