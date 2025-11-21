Derriba y lesiona a motociclista al atravesarse en Saltillo; afirma que el sol lo encandiló

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Derriba y lesiona a motociclista al atravesarse en Saltillo; afirma que el sol lo encandiló
    La motocicleta quedó dañada sobre el pavimento tras el impacto contra el vehículo que se le atravesó. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se determinan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados

Con una probable fractura en la pierna derecha fue llevado a las instalaciones del Hospital General Raúl ¨N¨, de 31 años, quien a bordo de su motocicleta terminó estrellándose contra un vehículo que se le atravesó en el camino, en Saltillo.

Alrededor de las 8:00 horas se registró el accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle José María Morelos y Pavón, en la colonia Lázaro Cárdenas.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atienden al motociclista lesionado tras el choque ocurrido en periférico Luis Echeverría.
Paramédicos de la Cruz Roja atienden al motociclista lesionado tras el choque ocurrido en periférico Luis Echeverría. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Raúl circulaba con dirección al bulevar Antonio Narro cuando, de la calle Morelos, salió un automóvil Volkswagen Jetta, conducido por Carlos Antonio ¨N¨, de 26 años.

$!El conductor del automóvil fue detenido en el lugar para ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El conductor del automóvil fue detenido en el lugar para ser puesto a disposición del Ministerio Público. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor del auto dijo que pretendía cruzar hacia el otro lado para tomar el retorno, pero debido al sol que tenía de frente aseguró no ver al motociclista, a quien se le atravesó y terminó por derribar sobre el pavimento.

$!Unidades de emergencia y tránsito acudieron al reporte del choque registrado la mañana de este jueves.
Unidades de emergencia y tránsito acudieron al reporte del choque registrado la mañana de este jueves. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Testigos dieron aviso al número de emergencias 911, por lo que arribaron elementos de Tránsito Municipal y personal paramédico de la Cruz Roja. Tras valorarlo, determinaron trasladarlo al hospital debido a la lesión.

El conductor fue detenido y llevado a las instalaciones de la Policía Municipal de Tránsito, donde quedó a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades y se cubren los daños y gastos médicos correspondientes.

