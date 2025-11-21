Derriba y lesiona a motociclista al atravesarse en Saltillo; afirma que el sol lo encandiló

Con una probable fractura en la pierna derecha fue llevado a las instalaciones del Hospital General Raúl ¨N¨, de 31 años, quien a bordo de su motocicleta terminó estrellándose contra un vehículo que se le atravesó en el camino, en Saltillo.

Alrededor de las 8:00 horas se registró el accidente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle José María Morelos y Pavón, en la colonia Lázaro Cárdenas.

