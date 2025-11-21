Desalojan gimnasio de plaza al norte de Saltillo tras presunto conflicto de renta

Las instalaciones de un gimnasio ubicado en una plaza comercial al norte de Saltillo fueron desalojadas debido a un supuesto adeudo en el pago de renta. Desde primeras horas de ayer jueves, la actividad en el lugar se modificó de manera repentina luego de que representantes legales de la plaza comercial notificaran la terminación de la relación contractual con el negocio, lo que derivó en el retiro de su equipo de entrenamiento.

A través de un comunicado breve, la administración del complejo comercial informó que los contratos y acuerdos adquiridos por la clientela quedan bajo responsabilidad directa de la empresa operadora del gimnasio.

