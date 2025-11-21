Desalojan gimnasio de plaza al norte de Saltillo tras presunto conflicto de renta

La administración del complejo comercial informó que cualquier contrato o acuerdo adquirido por la clientela será responsabilidad directa de la empresa operadora del negocio

Las instalaciones de un gimnasio ubicado en una plaza comercial al norte de Saltillo fueron desalojadas debido a un supuesto adeudo en el pago de renta. Desde primeras horas de ayer jueves, la actividad en el lugar se modificó de manera repentina luego de que representantes legales de la plaza comercial notificaran la terminación de la relación contractual con el negocio, lo que derivó en el retiro de su equipo de entrenamiento.

A través de un comunicado breve, la administración del complejo comercial informó que los contratos y acuerdos adquiridos por la clientela quedan bajo responsabilidad directa de la empresa operadora del gimnasio.

$!Usuarios llegaron al lugar sin previo aviso del cierre temporal anunciado por el negocio.
Usuarios llegaron al lugar sin previo aviso del cierre temporal anunciado por el negocio. FOTO: VANGUARDIA

Hasta el momento, el negocio no ha ofrecido información detallada sobre su situación y únicamente colocó un aviso dirigido a sus usuarios, en el que señaló que las instalaciones permanecerán cerradas temporalmente por motivos operativos y pidió mantenerse atentos a los correos electrónicos registrados durante el proceso de inscripción, donde se compartirán novedades sobre la reapertura.

$!Aviso colocado en la entrada del centro deportivo, donde se informa del cierre temporal y se pide a los usuarios mantenerse atentos a futuras actualizaciones.
Aviso colocado en la entrada del centro deportivo, donde se informa del cierre temporal y se pide a los usuarios mantenerse atentos a futuras actualizaciones. FOTO: VANGUARDIA

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 10:00 horas arribaron dos elementos de la Policía Estatal acompañados de un secretario de Acuerdo y Trámite. Aunque no se colocó en la entrada principal un oficio formal de desalojo, el personal ingresó al inmueble para dar indicaciones relacionadas con el retiro del equipo. Durante la movilización se utilizaron cuatro camionetas con plataforma para trasladar los bienes del establecimiento.

$!Camionetas con plataforma trasladaron los aparatos del centro deportivo desalojado el jueves por la mañana.
Camionetas con plataforma trasladaron los aparatos del centro deportivo desalojado el jueves por la mañana. FOTO: VANGUARDIA

Integrantes del personal operativo del centro deportivo mencionaron que los aparatos serían resguardados temporalmente en una bodega mientras se buscan nuevas instalaciones para continuar ofreciendo el servicio en otra ubicación.

