Desalojan a dos posesionarias en Saltillo

Saltillo
/ 22 enero 2026
    Autoridades realizaron el desalojo de la vivienda.

Se adueñaron de una casa desde el mes de Octubre del 2025 y el juez ordenó sacarlas pues incurrieron en el delito de despojo de inmueble

Un juez penal ordenó el desalojo de dos mujeres que se posesionaron de manera irregular de un domicilio desde el mes de octubre de 2025.

La defensa legal de las inculpadas, María Eugenia N. y Ana Lía N., realizó la entrega del inmueble, ubicado en el cruce de Torre de los Encinos y avenida Géminis, en la colonia Valle de las Torres. La diligencia fue supervisada por un agente del Ministerio Público especializado en delitos patrimoniales, quien estuvo custodiado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Como afectado figura Emiliano N., quien en su denuncia señaló que la vivienda se encontraba alquilada a un arquitecto. De acuerdo con su declaración, el 21 de octubre de 2025, las ahora inculpadas desalojaron al inquilino bajo el argumento de que eran las propietarias del inmueble, incluso sacando sus pertenencias a la vía pública.

Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León

Ante estos hechos, el afectado interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que el caso quedó en manos de un juez penal. Tras tres meses de investigación, el juez determinó que el denunciante acreditó, mediante diversos medios de prueba, ser el legítimo propietario del inmueble, por lo que ordenó la salida inmediata de las presuntas posesionarias.

Luego de la recuperación del domicilio, el abogado del afectado, Jorge Lázaro, informó que el inmueble fue recibido en malas condiciones, ya que presentaba diversos daños, entre ellos el robo de cableado eléctrico.

Finalmente, se espera que el próximo 25 de febrero las inculpadas comparezcan a la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal, donde se determinará su situación jurídica.

