Profeco exige respetar membresías y pagos de clientes tras cierre de gimnasio al norte de Saltillo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Profeco hizo un llamado urgente a los clientes del gimnasio cerrado para que formalicen sus quejas, ya que la oficina solo cuenta con cinco denuncias pese a la magnitud de la controversia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La dependencia confirma solo cinco quejas formales tras el desalojo del gimnasio al norte de Saltillo y llama a la conciliación con la nueva administración.

Tras el sorpresivo desalojo y cierre de un gimnasio ubicado en reconocida plaza comercial al norte de Saltillo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tomado cartas en el asunto. La institución hizo un llamado urgente a los clientes afectados para que formalizen sus quejas ante la incertidumbre por sus membresías. El cierre se concretó la mañana del jueves 21 de noviembre de 2025, a causa de un supuesto conflicto de renta.

Galio Vega, representante de la Profeco, confirmó que, a pesar de la magnitud de la controversia, la oficina solo cuenta con cinco quejas formalizadas. El funcionario hizo una invitación directa a los consumidores: “Hago la invitación a todos los que gusten acudir con nosotros para que levanten formalmente sus quejas y denuncias”.

Vega indicó que hay contacto con la directiva del gimnasio y perciben una “disponibilidad de apoyo” para solucionar el conflicto con los clientes. El directivo del negocio ha manifestado la apertura para un nuevo proyecto en la misma ubicación.

El principal compromiso anunciado es respetar la membresía y los pagos que los clientes ya habían realizado, incluyendo aquellos que pagaron la anualidad completa. El representante de la Profeco confirmó que para iniciar la conciliación, la empresa mandó un correo a los afectados.

Los clientes debieron recibir un mensaje por parte del gimnasio de la dirección info@RayWilsonfamilyfit.com. “Lo que yo los invito que hagan es de que si recibieron ese correo, lo reciban y concilien”, recomendó el funcionario.

El desalojo y el reajuste en el local son resultado de un cambio de proyecto y de dueños, confirmó Galio Vega. “Es un cambio administrativo. Es un cambio de proyecto. De hecho, es un hasta cambio de dueños”, detalló el representante de la dependencia en entrevista.

La nueva administración está negociando para que los dueños anteriores aseguren la cartera de clientes y que se respete lo pagado. Aunque la empresa también ofrece un gimnasio alterno al sur, el compromiso es reabrir el local del norte en un mes, según lo negociado.

Galio Vega pidió a los consumidores que estén “bien alertas” de la negociación que se les ofrezca por parte de la empresa. En caso de no estar satisfechos con la propuesta, reiteró: “Vengan con nosotros a Profeco. Estamos con la puerta abierta”.

Temas


Denuncias
Desalojo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Profeco

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

